Российский диктатор Владимир Путин отверг предложение, которое разрабатывает команда новоизбранного президента США Дональда Трампа, относительно возможного мирного плана. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что Владимир Путин напрямую отверг предложение, которое рассматривала команда Трампа, отложить членство Украины в НАТО минимум на десять лет как условие прекращения войны в Украине.

В обзоре указывают на то, что Путин ответил 26 декабря на просьбу журналиста прокомментировать предложение команды Трампа отложить членство Украины в НАТО на 10-20 лет.

Хозяин Кремля заявил, что не имеет значения, вступит ли Украина в НАТО "сегодня, завтра или через 10 лет".

"Заявление Путина от 26 декабря является частью серии комментариев, которые он сделал в последнее время, подтверждая свой отказ рассматривать компромиссы относительно его требований на конец 2021 — начало 2022 годов. Эти требования включают принуждение Украины стать постоянно нейтральным государством, которое никогда не вступит в НАТО, введение жестких ограничений на численность украинской армии и отстранение украинской власти", – говорится в отчете ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин публично заявил, что он якобы желает встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом, но это совсем не означает о реальном делании начать переговорный процесс о прекращении войны в Украине. Потому что есть слова, а есть реальные вещи, которые показывают, что Россия не настроены на переговоры, а хочет лишь продолжения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио свобода" сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.



