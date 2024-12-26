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Путин хочет встретиться с Трампом: в Раде ответили, есть ли это признаком старта переговоров

Украина готова к добросовестным переговорам, но не видит того же со стороны РФ

26 декабря 2024, 11:28
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин публично заявил, что он якобы желает встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом, но это совсем не означает о реальном делании начать переговорный процесс о прекращении войны в Украине. Потому что есть слова, а есть реальные вещи, которые показывают, что Россия не настроены на переговоры, а хочет лишь продолжения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио свобода" сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Путин хочет встретиться с Трампом: в Раде ответили, есть ли это признаком старта переговоров

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Дело в том, что Путин сейчас находится в политической изоляции и, для него, такая встреча с президентом Соединенных Штатов имела бы большое значение, которым бы он воспользовался в своих целях. Речь не идет вообще о начале переговоров. Речь идет о том, как Путин использует эту встречу с Трампом, чтобы показать миру, что якобы изоляции нет, что с ним, несмотря на статус военного преступника, готовы вести серьезные переговоры", — считает Мережко.

В то же время, нардеп отмечает, что Дональд Трамп и номинированный им на должность специального представителя США Кит Келлог выражают обнадеживающие сигналы, когда начинают использовать ту терминологию, которую использует Украина. В частности, США выступают за достижение справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира, а это, по сути, элементы Формулы мира Зеленского. Речь идет о мире, который основывается на международном праве.

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