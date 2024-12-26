Есть ли смысл теперь говорить про переговоры: что говорят на Западе после удара РФ по Украине

Массированный обстрел российских войск по Украине в Рождество доказывает, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мире. хочет уничтожить Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп написал в соцсети X.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"В рождественское утро Россия начала очередную массированную атаку на энергетический сектор Украины. Этот злонамеренный выбор времени показывает, что Путин не заинтересован в мире, а только в уничтожении Украины", — отметил Велдкамп.

Топ-дипломат заверил, что в 2025 году Нидерланды будут и дальше привержены завершению этой жестокой агрессии.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Белого дома Джо Байден распорядился, чтобы Пентагон наращивал поставки оружия в Украину. По его словам, в последние месяцы США предоставили Украине сотни ракет ПВО, "и еще больше уже в пути". Об этом говорится в заявлении Джо Байдена, обнародованное Белым домом.

"В первые часы Рождества Россия запустила волны ракет и беспилотников против украинских городов и критически важной энергетической инфраструктуры. Целью этой возмутительной атаки было отрезать украинскому народу доступ к теплу и электроэнергии зимой и поставить под угрозу безопасность энергосистемы", – отметил американский президент.

Джо Байден подчеркнул, что "украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности". Он добавил, что Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину, пока она не одержит победу над российской агрессией.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кит Келлог заявил, что новоизбранный президент Трамп стремится достичь справедливого и устойчивого мира в Украине. Об этом он сказал в интервью Fox News .

"Президент очень последователен в своем желании прекратить насилие и обеспечить мир в регионе. Это главный приоритет его международной политики. Однако этот мир должен быть справедливым, устойчивым и безопасным", — отметил Келлог.



