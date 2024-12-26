Есть ли смысл теперь говорить про переговоры: что говорят на Западе после удара РФ по Украине

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Кравцев Сергей
Массированный обстрел российских войск по Украине в Рождество доказывает, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мире. хочет уничтожить Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп написал в соцсети X.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат заверил, что в 2025 году Нидерланды будут и дальше привержены завершению этой жестокой агрессии.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава Белого дома Джо Байден распорядился, чтобы Пентагон наращивал поставки оружия в Украину. По его словам, в последние месяцы США предоставили Украине сотни ракет ПВО, "и еще больше уже в пути". Об этом говорится в заявлении Джо Байдена, обнародованное Белым домом.
Джо Байден подчеркнул, что "украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности". Он добавил, что Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину, пока она не одержит победу над российской агрессией.
Также издание "Комментарии" сообщало – Кит Келлог заявил, что новоизбранный президент Трамп стремится достичь справедливого и устойчивого мира в Украине. Об этом он сказал в интервью Fox News .
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