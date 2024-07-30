Вероятность, что РФ дойдет до Львова выше, чем Украина разгромит врага

Полковник австрийской армии Маркус Райснер описал три возможных сценария дальнейшего развития войны в Украине, отметив, что все они зависят от уровня поддержки союзников. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

Война в Украине

По его словам, Украина имеет очень ограниченные возможности для обеспечения устойчивых поставок в Вооруженные силы за счет собственного военно-промышленного комплекса и населения. Иными словами, все зависит от ресурсов, которые Запад предоставляет Украине как военных, так и гражданских, подчеркнул эксперт.

Первый сценарий, по словам Райснера, предполагает успешный прорыв Украины, поражение русских войск и возвращение к ситуации начала 1990-х годов. Однако вероятность этого пока низкая из-за большого давления российских войск по всему фронту.

Второй сценарий, говорит эксперт, состоит в том, что российские войска прорываются, Украина терпит крах, и россияне достигают фактически Львова. Вероятность этого сценария несколько выше, но также низка, поскольку у России тоже нет достаточных ресурсов для столь масштабного прорыва. Однако россияне могут использовать уже совершенные прорывы.

Третий сценарий, говорит Райснер, предполагает своеобразную заморозку конфликта. Это возможно при условии, что обе стороны будут видеть в этом смысл. Пока, по его словам, такой ситуации еще нет, но уже видны некоторые сигналы. К примеру, недавнее замечание президента Владимира Зеленского о необходимости присутствия России на следующей мировой конференции может быть началом зондирования возможностей для переговоров.

Райснер подчеркнул, что в войне на истощение, требующее много ресурсов, Украина может выстоять только вместе с союзниками. То есть, подчеркнул эксперт, Украина сможет выстоять только с помощью Запада.

Украина зависит от поддержки Запада и ее успех зависит не только от собственной воли, но и от воли союзников. Даже если Украина будет продолжать храбро бороться, она сможет добиться своей цели только при условии продолжения поддержки Запада.

"Оборонительный успех, которого действительно достигла Украина, является историческим фактом. Об этом будут написаны сотни книг", — подытожил Райснер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие вопросы могут обсуждать Украина и РФ во время переговоров.



