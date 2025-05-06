Вернутся ли украинские беженцы, если за это будут платить деньги

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Лиля Воробьева
Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник высказался по поводу инициативы некоторых государств стимулировать возвращение беженцев домой путем денежных выплат. Он не исключает, что часть украинцев в таком случае может вернуться в Украину, но снова выедет за границу. Об этом он сообщил в эфире Киев24.
Возвращение украинских беженцев (фото из открытых источников)
По его словам, страны с высоким уровнем жизни, например Норвегия и Швеция, могут позволить себе осуществлять так называемую "мягкую депортацию" беженцев.
Чиновник предположил, что ряд стран ЕС также могут прибегнуть к подобным решениям.
Воскобойник акцентировал, что украинцы стремятся не просто переехать в другую страну, а найти условия для достойной жизни.
Он обратил внимание, что в Европейском Союзе уже работает система мониторинга перемещений беженцев. Она предполагает, что для въезда в определенную страну необходимо сделать метку в специализированной информационной базе.
Он напомнил, что полномасштабная война длится уже четвертый год, и за это время украинцы получали помощь в европейских странах, но бесконечно поддерживать их социально там не могут. Европейские правительства хотят, чтобы украинцы интегрировались, находили работу и самостоятельно обеспечивали себя. И те, кто зависит от социальных выплат, в конце концов будут вынуждены либо вернуться в Украину, либо как можно скорее трудоустроиться за границей.
Однако, как отметил Воскобойник, сейчас в Украине серьезная проблема "несоответствия уровня жизни потребностям людей".
По мнению чиновника, пока нет объективных причин, по которым находящиеся за рубежом украинцы должны возвращаться домой. В то же время он подчеркнул, что они очень нужны Украине, поэтому будут внедряться специальные программы, в частности, обеспечение социальным жильем и повышение зарплат.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что теперь ждет украинских беженцев . Страны Европейского Союза могут принять решение о правовом статусе беженцев из Украины уже в июне. Этот вопрос актуален, поскольку нынешний режим временной защиты для украинцев действует до марта 2026 года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге заявил чешский премьер-министр Петр Фиала.Глава правительства отметил, что Чехия приняла больше всего украинцев на душу населения, 160 тысяч из них уже официально трудоустроены.
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