Вернутся ли украинские беженцы, если за это будут платить деньги

Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник высказался по поводу инициативы некоторых государств стимулировать возвращение беженцев домой путем денежных выплат. Он не исключает, что часть украинцев в таком случае может вернуться в Украину, но снова выедет за границу. Об этом он сообщил в эфире Киев24.

Возвращение украинских беженцев (фото из открытых источников)

По его словам, страны с высоким уровнем жизни, например Норвегия и Швеция, могут позволить себе осуществлять так называемую "мягкую депортацию" беженцев.

"В США вообще тем, кто добровольно уедет из США, при возвращении в свою страну предложили выплатить по 1 тысяче долларов. И таким образом они уйдут от унизительной процедуры физической депортации", – сказал Воскобойник.

Чиновник предположил, что ряд стран ЕС также могут прибегнуть к подобным решениям.

"Но главный вопрос: когда украинцы получат эти деньги, вернутся ли они в Украину? Если будет условие обязательное — что исключительно при возвращении в Украину они получат эти деньги, то люди могут вернуться в Украину, получить выплату и поехать дальше, например в Польшу или Германию. Потому что те деньги, которые будут выплачивать, не смогут обеспечить нормальное существование с высоким украинцем", — сказал он.

Воскобойник акцентировал, что украинцы стремятся не просто переехать в другую страну, а найти условия для достойной жизни.

Он обратил внимание, что в Европейском Союзе уже работает система мониторинга перемещений беженцев. Она предполагает, что для въезда в определенную страну необходимо сделать метку в специализированной информационной базе.

"И, возможно, в эту базу будут внесены те люди, которые уже получили помощь от других стран европейского сообщества, чтобы они не ехали дальше. Но это касается именно тех людей, которые не выбирают себе путь трудоустройства, работы, зарабатывания денег и самообеспечения", — пояснил глава Офиса миграционной политики.

Он напомнил, что полномасштабная война длится уже четвертый год, и за это время украинцы получали помощь в европейских странах, но бесконечно поддерживать их социально там не могут. Европейские правительства хотят, чтобы украинцы интегрировались, находили работу и самостоятельно обеспечивали себя. И те, кто зависит от социальных выплат, в конце концов будут вынуждены либо вернуться в Украину, либо как можно скорее трудоустроиться за границей.

Однако, как отметил Воскобойник, сейчас в Украине серьезная проблема "несоответствия уровня жизни потребностям людей".

"Думаю, что люди, которые работают в той же Швеции, когда увидят возможность получить достаточно высокий уровень денежной выплаты за возврат, скорее всего получат эти деньги, вернутся в Украину. Но потом снова будут искать для себя возможности уехать в Европу. Почему? этом в Украине повысились цены на аренду. Например, в Киеве средняя однокомнатная квартира стоит 17 тыс. грн в месяц. И вот этот молодой педработник не может обеспечить себе даже возможности взять в аренду жилье. – отметил он.

По мнению чиновника, пока нет объективных причин, по которым находящиеся за рубежом украинцы должны возвращаться домой. В то же время он подчеркнул, что они очень нужны Украине, поэтому будут внедряться специальные программы, в частности, обеспечение социальным жильем и повышение зарплат.

"Я очень надеюсь, что эти нынешние проблемы временные. Украина будет меняться", – подытожил Воскобойник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что теперь ждет украинских беженцев . Страны Европейского Союза могут принять решение о правовом статусе беженцев из Украины уже в июне. Этот вопрос актуален, поскольку нынешний режим временной защиты для украинцев действует до марта 2026 года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге заявил чешский премьер-министр Петр Фиала.

Глава правительства отметил, что Чехия приняла больше всего украинцев на душу населения, 160 тысяч из них уже официально трудоустроены.

После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года ЕС активировал Директиву о временной защите.