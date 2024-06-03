Венгрия сделала заявление по саммиту мира в Швейцарии: есть ли смысл туда ехать

Официальный Будапешт все еще не принял решение, будет ли участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии, поскольку не считает войну в Украине "своей", а на встрече не будут присутствовать обе стороны противостояния. Следовательно, это встреча точно не приведет к завершению войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью белорусскому изданию "ОНТ" сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Министр отметил, Будапешт еще проводит консультации относительного своего окончательного решения об участии во встрече. Петер Сийярто отметил, что Венгрия "уважает швейцарские усилия по достижению мира", но "в то же время вопрос в том, имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют стороны войны".

"Если не обе стороны войны представлены, я думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно, — стремление к миру. Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом", — сказал Сийярто.

Глава венгерского МИД также отметил, что западные или другие европейцы склонны считать войну в Украине своей войной и что "они также находятся в состоянии войны с Россией". И подчеркнул, что у Будапешта иное мнение.

Топ-дипломат Венгрии подчеркнул, что Россия не нападала на Венгрию. Будапешт не в состоянии войны. Украина не борется за венгерский народ.

По словам Сийярто, если бы на венгров напали, это была бы другая ситуация, но на Венгрию никто не напал, как и на другие государства Европейского Союза. Генеральный секретарь НАТО говорил очень четко, что ни один из союзников альянса не находится под военной угрозой. Поэтому, если венгры не находятся под военной угрозой, то нет и смысла считать происходящее войной, к которой причастен ЕС, отметил Сийярто.

Читайте также на портале "Комментарии" — ждать ли дипломатических прорывов в июне: какие ожидания у Украины. Эксперты детально проанализировали ситуацию.



