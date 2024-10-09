Венгрия озвучила, почему боится членства Украины в НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что вступление Украины в НАТО может стать причиной начала третьей мировой войны. По его словам, такой сценарий может быть реализован из-за положения статьи о коллективной обороне, обязывающей союзников НАТО защищать друг друга в случае агрессии против любой из стран-членов.



Петер Сиярто. Фото: REUTERS

На пресс-конференции после венгерско-сербского экономического комитета Сиярто подчеркнул, что Венгрия категорически против присоединения Украины к Альянсу. Он отметил, что подобная позиция поддерживается многими министрами иностранных дел стран-членов НАТО во время закрытых переговоров.

"Я думаю, что любой здравомыслящий человек не захочет создавать такую опасность. Поэтому позиция Венгрии ясна: нет никакой возможности для вступления Украины в НАТО", — сказал Сиярто.

Кроме того, Сиярто выразил обеспокоенность по поводу прекращения поставок газа из Украины. По его словам, благодаря строительству газопровода "Турецкий поток", проходящему через Болгарию, Сербию и Турцию, Венгрия смогла избежать критических проблем с энергетической безопасностью.

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что этот газопровод позволил стране получить более 5,6 миллиарда кубометров газа в этом году, что гарантирует стабильные поставки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Еврокомиссия подает в суд на правительство Виктора Орбана через закон о "защите суверенитета", который может нарушать верховенство права.

Также "Комментарии" писали о том, что на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пытались совершить нападение во время его выступления в Европарламенте.