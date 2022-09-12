Венгрия хочет получить от ЕС гарантии для российской ядерной энергетики: какая причина

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Лиля Воробьева
Венгрия хочет добиться гарантий от ЕС, что российская ядерная энергетика не попадет под антироссийские санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, ехавший на Конгресс ядерной энергетики Восточной и Центральной Европы.
Венгерская АЭС "Пакш" (фото из открытых источников)
"В первом пакете санкций речь шла о том, что ядерная энергетика не будет подпадать под санкции. Мы призываем Европейскую комиссию гарантировать, что каждое учреждение в Брюсселе, каждый национальный орган и каждый работающий в Европе банк придерживаются этого положения", — сказал министр. .
Петер Сийярто также сообщил, что его страна увеличила инвестиции в АЭС "Пакш", чтобы способствовать скорейшему обеспечению энергоснабжения страны.
Что известно об венгерской АЭС Пакш
Известно, что атомная станция единственная действующая в стране. Этот объект обеспечивает около 40% потребностей страны в электроэнергии. АЭС "Пакш" запустили в эксплуатацию в 1980-х годах и построили по советскому проекту. Следовательно, РФ является единственным поставщиком ядерного топлива венгерской станции. А еще — в декабре 2014 года " Росатом" подписал контракты с Венгрией на достройку АЭС Пакш, которые впоследствии засекретили на 30 лет.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему Венгрия прогнулась под Россию . С начала российского вторжения, в политической и экспертной среде Украины чаще всего всплывает тема военной угрозы со стороны соседней Беларуси, пожалуй, единственного военно-политического союзника Кремля. Режим Александра Лукашенко не единственный сложный сосед, который своими действиями или бездействием наносит ущерб Украине. На днях в сети появились результаты опроса аналитического центра Századvég по отношению к гражданам Венгрии к российско-украинской войне. Как оказалось, 81% респондентов выступают против поставок оружия странам-членам ЕС в Украину и введению запрета на въезд россиян. Более 70% участников опроса не поддерживают запрет на импорт российской нефти, природного газа, угля, топлива для атомных электростанций, программу обучения украинских военных в ЕС.
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