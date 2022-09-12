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Венгрия хочет получить от ЕС гарантии для российской ядерной энергетики: какая причина

Венгерская АЭС "Пакш", достраиваемая "Росатом", полностью зависима от российского ядерного топлива

сегодня, 18:40
Автор:

Лиля Воробьева
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Венгрия хочет добиться гарантий от ЕС, что российская ядерная энергетика не попадет под антироссийские санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, ехавший на Конгресс ядерной энергетики Восточной и Центральной Европы.

Венгрия хочет получить от ЕС гарантии для российской ядерной энергетики: какая причина

Венгерская АЭС "Пакш" (фото из открытых источников)

"В первом пакете санкций речь шла о том, что ядерная энергетика не будет подпадать под санкции. Мы призываем Европейскую комиссию гарантировать, что каждое учреждение в Брюсселе, каждый национальный орган и каждый работающий в Европе банк придерживаются этого положения", — сказал министр. .

Петер Сийярто также сообщил, что его страна увеличила инвестиции в АЭС "Пакш", чтобы способствовать скорейшему обеспечению энергоснабжения страны.

Что известно об венгерской АЭС Пакш

Известно, что атомная станция единственная действующая в стране. Этот объект обеспечивает около 40% потребностей страны в электроэнергии. АЭС "Пакш" запустили в эксплуатацию в 1980-х годах и построили по советскому проекту. Следовательно, РФ является единственным поставщиком ядерного топлива венгерской станции. А еще — в декабре 2014 года " Росатом" подписал контракты с Венгрией на достройку АЭС Пакш, которые впоследствии засекретили на 30 лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему Венгрия прогнулась под Россию . С начала российского вторжения, в политической и экспертной среде Украины чаще всего всплывает тема военной угрозы со стороны соседней Беларуси, пожалуй, единственного военно-политического союзника Кремля. Режим Александра Лукашенко не единственный сложный сосед, который своими действиями или бездействием наносит ущерб Украине. На днях в сети появились результаты опроса аналитического центра Századvég по отношению к гражданам Венгрии к российско-украинской войне. Как оказалось, 81% респондентов выступают против поставок оружия странам-членам ЕС в Украину и введению запрета на въезд россиян. Более 70% участников опроса не поддерживают запрет на импорт российской нефти, природного газа, угля, топлива для атомных электростанций, программу обучения украинских военных в ЕС.



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Источник: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/616854393241191
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