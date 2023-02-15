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Венгерский еврокомиссар обозвал евродепутатов: что известно

Венгерский депутат обидел евродепутатов, забыв выключить микрофон

сегодня, 15:28
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Автор:

Лиля Воробьева

Еврокомиссар Оливер Варгеи из Венгрии, курирующий вопросы соседства и расширения, попал в скандал. Политик сделал оскорбительное заявление в сторону присутствующих в зале Европарламента, забыв о включенном микрофоне. Об этом сообщает Telex .

Венгерский еврокомиссар обозвал евродепутатов: что известно

Венгерский еврокомиссар Оливер Варгеи (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос, во время обсуждения расширения Евросоюза на Западные Балканы, политик в конце своего ответа депутату из Хорватии сказал: "Сколько еще здесь идиотов?". Из-за того, что он забыл выключить свой микрофон, его фразу по-венгерски услышали все.


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После этого оппозиционная партия "Демократическая коалиция" в Венгрии призвала Варгею уйти в отставку и назвала его комментарий неприемлемым.

В свою очередь Оливер Варгеи объяснил ситуацию и заявил, что его слова не касались присутствующих в зале.

"Я искренне сожалею о недоразумении вокруг моей ремарки на пленарном заседании Европарламента 14 февраля. Это было связано с продолжающимся частным разговором на венгерском языке между мной и руководителем кабинета на совершенно постороннюю тему, и она выпала из контекста... Я в полной мере уважаю учреждения ЕС, включая Европарламент и его уважаемых членов", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Венгрия против вступления Украины в ЕС . Венгрия считает, что будущее Украины в Европейском Союзе, но прежде чем предметно обсуждать этот вопрос, Украине необходимо решить ряд проблемных моментов, в частности, внести изменения в украинское законодательство о языке и образовании. Об этом заявил Гергель Гуляш, руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана. Гергель Гуляш отметил, Будапешт не ратифицирует вступление Украины в Евросоюз до тех пор, пока Киев не улучшит положение венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом Гуляш считает, что вступление Украины в НАТО "на данный момент приведет к мировой войне".


 



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