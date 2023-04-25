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Великобритания передала Украине снаряды с обедненным ураном: что известно

Британия не обязана производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения войны в Украине

25 апреля 2023, 21:21
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Автор:

Лиля Воробьева

Британия уже передала Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Об этом говорится в письменных ответах замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии "Альба".

Великобритания передала Украине снаряды с обедненным ураном: что известно

Танки Challenger 2 (фото из открытых источников)


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"Мы отправили в Украину тысячи комплектов снарядов для Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. Из соображений оперативной безопасности мы не будем давать комментарии относительно показателей использования поставленных комплектов", — сообщил Хиппи.

Отвечая на вопрос, где будут использоваться эти снаряды, замминистра сообщил, что танки Challenger 2 и боеприпасы с обедненным ураном уже контролируются ВСУ и британское Минобороны не отслеживает места, где эти снаряды применяются.

Также он сказал, что Британия не обязана производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения войны в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в МАГАТЭ ответили безопасные ли снаряды с обедненным ураном. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную территорию Украины в Запорожской области, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция. Во время разговора с российскими СМИ Гросси ответил на вопросы безопасных ли снарядов с обедненным ураном, которые вскоре попадут в Украину. После завершения своего визита на территорию Запорожской АЭС руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси побеседовал с российскими СМИ. Во время разговора Гросси отметил, что не может поддерживать или не поддерживать поставки военной техники с обедненным ураном, однако добавил, что эти боеприпасы вполне безопасны.



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