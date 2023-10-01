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Великобритания отправит своих военных в Украину: детали

Министр обороны Великобритании объявил об усилении помощи для Украины в войне против России.

сегодня, 08:55
Автор:
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Slava Kot
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Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Соединенное Королевство готово отправить своих военных в Украину для дальнейшего обучения украинских бойцов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telegraph.

Великобритания отправит своих военных в Украину: детали

Великобритания отправит своих военных в Украину. Фото из открытых источников

Члены стран НАТО избегали проведения учебных программ на территории Украины с привлечением собственного личного состава из-за рисков российских ракетных обстрелов. Однако теперь Великобритания меняет свою позицию по этому вопросу.


Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил о необходимости отправить военных инструкторов в Украину.

"Сегодня я говорил о том, чтобы наконец приблизить обучение фактически в Украине", — сказал Шэппс.

Кроме британских военных, министр обороны призвал больше оружия производить непосредственно на украинских территориях.

"Сейчас есть возможность принести большинство вещей в Украину и не только обучение, но также мы видим, как британская оборонная фирма BAE переходит на производство в Украине", — сообщил Грант Шэппс и добавил, чтобы другие компании также открывали свои мощности в Украине.

Напомним, что в рамках программы Interflex более 20 тыс. военнослужащих ВСУ прошли обучение на территории Великобритании начиная с февраля 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль провел опрос о поддержке России на временно оккупированных территориях Украины. Таким образом стало известно, сколько украинского населения поддерживает Россию на оккупированных территориях.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО, который раскритиковал Кремль и заявил, что Россия борется за имперский бред.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/politics/2023/09/30/grant-shapps-to-send-uk-troops-to-ukraine/
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