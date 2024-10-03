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"Важно быть решительными": Зеленский обратился к партнерам после удара РФ по Харькову

Зеленский призвал союзников увеличить помощь Украине

сегодня, 00:45
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Марьян Ощановский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередной удар россиян по многоэтажке в Харькове.

"Важно быть решительными": Зеленский обратился к партнерам после удара РФ по Харькову

Россияне попали в многоэтажку в Харькове. Фото из открытых источников

"Харьков, Салтовка, обычный жилой дом, по которому ударила российская бомба. Сейчас идет спасательная операция. Идет поиск всех, кто мог пострадать. Известно в настоящее время о 8 раненых. Всем будет предоставлена необходимая помощь", — написал Владимир Зеленский.

Президент отметил: "Чтобы такие российские удары прекратились, Украина должна получить необходимую и главное достаточную помощь от мира, от партнеров. Каждый лидер точно знает, что нужно делать. Важно быть решительными".

Как известно, вечером 2 октября россияне нанесли удар КАБами по многоэтажному дому в Харькове. По словам городского головы Игоря Терехова, удары пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам. На месте прилета по многоэтажке возник пожар. В результате вражеского обстрела пострадали десять человек, среди которых трехлетний ребенок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на компромиссы по территориальной целостности и суверенитету. "Нужно стремиться к полной ответственности России и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, а не территориальные компромиссы. В противном случае это будет отложенная война. Европа не может себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что 1 октября Иран запустил по Израилю 180 ракет, сообщил спикер Армии обороны Израиля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал атаку Ирана неэффективной. Он заявил, что в Израиле нет погибших в результате вражеской ракетной атаки. В Белом доме также заявили, что корабли ВМС США участвовали в отражении иранской атаки.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/11907
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