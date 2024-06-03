Важная страна отказалась ехать на Саммит мира: какая причина

Более 100 стран мира объявили об участии в Саммите мира в Швейцарии по вопросам войны в Украине. Однако некоторые страны мира решили не ехать на мирный саммит, в частности, к таким недавно присоединилась Саудовская Аравия, которая является одной из ключевых стран мусульманского мира.



Зеленский во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии. Фото из открытых источников

Как сообщает агентство dpa, Саудовская Аравия отказалась от участия в Саммите мира по войне в Украине из-за отсутствия делегации из России. Это произошло, несмотря на то, что в августе 2023 года Саудовская Аравия принимала встречу "формулы мира" на уровне советников мировых лидеров, куда не была приглашена Россия.

В украинском посольстве в Эр-Рияде сообщили, что после объявления позиции Саудовской Аравии по поводу отказа от участия в Саммите мира президент Украины Владимир Зеленский "отложил" свой визит в страну, который должен был быть осуществлен за несколько дней перед мирным саммитом в Швейцарии.

Кроме Саудовской Аравии об отсутствии на Саммите мира также сообщил президент Бразилии Лула да Силва и лидер ЮАР Сирил Рамафоса. Кроме того, участие в Саммите мира не поддержал Китай.



По словам президента Украины, на мирный саммит согласились приехать 106 стран и 160 организаций. Саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подверг критике Китай, который помогает России сорвать Саммит мира и отказывает от участия в нем другие страны.

Также "Комментарии" писал о заявлении Венгрии по поводу Саммита мира. Глава венгерского МИД Петер Сиярто указал, что в настоящее время Будапешт еще не определился с позицией об участии в мирном саммите.