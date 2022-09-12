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Важная победа для Украины – американские эксперты анализируют контрнаступление

В новом отчете от Американского института изучения войны (ISW) аналитики охарактеризовали украинское контрнаступление.

сегодня, 13:35
Автор:

Slava Kot
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Украинские войска одержали важную оперативную победу и отвоевали почти всю Харьковщину. Увольнение Изюма похоронило планы России оккупировать весь Донбасс. Это не завершит войну, но склонило весы в пользу Украины. Так оценивает ситуацию на фронте Американский институт исследования войны (ISW).

Важная победа для Украины – американские эксперты анализируют контрнаступление

Важная победа для Украины. Фото из открытых источников

В последнем анализе ISW эксперты отмечают, что скорая украинская кампания была хорошо спланирована и умело проведена. Были приложены усилия, чтобы максимально повысить эффективность систем вооружений, переданных Украине Западом, таких как пусковые установки HIMARS, одновременно отвлекая внимание России информацией о контрнаступлении на юге.

Институт изучения войны сообщает, что украинские войска отразили у россиян город Изюм в Харьковской области. Это означает, что заявленные Кремлем цели на нынешнем этапе войны провалятся и Россия не сможет оккупировать всю Донецкую область, оценивают эксперты.

Аналитики ISW утверждают, что российская армия долго окружала и оккупировала Бахмут и другие города Украины, а украинские войска быстро вернули под свой контроль. Такие действия привели к бегству россиян и невозможности эффективно удерживать и захватывать территории.

Продолжающееся контрнаступление не завершит войну и в конце концов достигнет кульминации, позволяя России создать новую линию обороны и даже ограничить контратаки. Украине, скорее всего, понадобится еще несколько контрнаступательных операций по освобождению оккупированных территорий, и война будет продолжаться до 2023 года, считают в Институте военного дела.

Однако Институт изучения войны полагает, что Украина склонила ход войны в свою пользу, и именно Киев все больше будет диктовать место и тип важных сражений. Россия будет вынуждена реагировать на нарастающее давление эффективных действий украинских военных кампаний.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал об успехах украинских контрнаступательных действий и унынии российских военных.



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Источник: https://www.iswresearch.org/
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