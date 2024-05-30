Ватикан шокировал заявлением о предоставлении Украине разрешения бить по РФ

В Ватикане раскритиковали желание западных стран предоставить разрешение Украине использовать их оружие для нанесения ударов по территории России. В частности, как отметил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, такое разрешение может привести к "неконтролируемой эскалации".

Пиетро Паролин

При этом госсекретарь Ватикана заявил, что возможные удары Украины по России НАТОвским оружием "должны беспокоить всех тех, кому близка судьба нашего мира".

"Это может повлечь за собой эскалацию, которую уже никто не сможет контролировать. Это очень тревожная перспектива",

– добавил он.

При этом Паролин подчеркнул, что Ватикан помогает Киеву с возвращением детей на родину. Кроме того, Украина получает помощь по другим вопросам гуманитарного характера.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что западные союзники Украины активизировали обсуждение предоставления разрешения Силам обороны использовать их оружие для уничтожения военных объектов на территории РФ. Ряд стран уже заявили, что они предоставляют Украине такое разрешение. Поддерживает такое решение и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Теперь все ожидают решения Германии и Соединенных Штатов, ранее категорически не поддерживавших такие действия и даже угрожавших Киеву, что прекратят поставки ракет, если Силы обороны будут уничтожать военные объекты на территории РФ. Впрочем, известно, что Германия согласилась предоставить такое разрешение. Теперь решение по США.

Кроме того, известно, что в России истерика по поводу предоставления такого разрешения Украине. Там даже традиционно стали угрожать эскалацией и ядерным апокалипсисом.



