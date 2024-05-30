Ватикан шокировал заявлением о предоставлении Украине разрешения бить по РФ

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В Ватикане раскритиковали желание западных стран предоставить разрешение Украине использовать их оружие для нанесения ударов по территории России. В частности, как отметил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, такое разрешение может привести к "неконтролируемой эскалации".
Пиетро Паролин
При этом госсекретарь Ватикана заявил, что возможные удары Украины по России НАТОвским оружием "должны беспокоить всех тех, кому близка судьба нашего мира".
При этом Паролин подчеркнул, что Ватикан помогает Киеву с возвращением детей на родину. Кроме того, Украина получает помощь по другим вопросам гуманитарного характера.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что западные союзники Украины активизировали обсуждение предоставления разрешения Силам обороны использовать их оружие для уничтожения военных объектов на территории РФ. Ряд стран уже заявили, что они предоставляют Украине такое разрешение. Поддерживает такое решение и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Теперь все ожидают решения Германии и Соединенных Штатов, ранее категорически не поддерживавших такие действия и даже угрожавших Киеву, что прекратят поставки ракет, если Силы обороны будут уничтожать военные объекты на территории РФ. Впрочем, известно, что Германия согласилась предоставить такое разрешение. Теперь решение по США.
Кроме того, известно, что в России истерика по поводу предоставления такого разрешения Украине. Там даже традиционно стали угрожать эскалацией и ядерным апокалипсисом.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
30 мая 2024, 21:30
Питання дозволу, корумпований Фюрер повинен був піднімати на початку, коли ще не було такої величезної ескалації і втягування сторін. Тоді б це мало ефект і не допустило б розширення. Але Божевільний заплутався у брехні і маніпуляції (як у 2013 Янукович). Порошковий хотів погратись у вождя і все робив для збільшення ескалації. Він гадав, що буде тримати це полум'я під контролем (як у 2013 Янукович) і маніпулювати кордонами 1991 щоб лишатись і великим і при абсолютній владі. Зараз, коли все вийшло з під контролю, такий крок власників війни, втягне їх у цій величезний вир юдейсько-путинської кризи. Населення Заходу цього бажає? Розпалити так, щоб максимально ускладнити Трампу загасити цей маразм ціною м'яса терпіл?