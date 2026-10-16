Вашингтон просил Киев пощадить НПЗ РФ: сразу три посланника Трампа уговаривали Зеленского

Представители администрации президента США Дональда Трампа в последние месяцы неоднократно просили Владимира Зеленского воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации источников издания, с такими просьбами к украинскому президенту обращались вице-президент США Джей Ди Вэнс, специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Речь шла об атаках на объекты российской нефтеперерабатывающей отрасли, имеющие значение для энергетических доходов Москвы.

Отдельно WSJ ранее сообщала, что Вашингтон шесть раз обращался к Украине с просьбой прекратить удары по российским энергетическим объектам. По данным газеты, эти обращения последовали после встречи Трампа и Зеленского на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Повторяющиеся просьбы американской стороны указывают на то, что украинские удары по российской энергетической инфраструктуре стали предметом обсуждения на высоком дипломатическом уровне. Нефтеперерабатывающие заводы играют важную роль в обеспечении внутреннего топливного рынка России и переработке сырья, а атаки на них способны осложнять работу отрасли.

При этом публично изложенные сведения не дают полного представления о мотивах американской администрации. Неизвестно, сопровождались ли обращения конкретными условиями и какими аргументами представители США объясняли необходимость ограничить такие операции.

Для Киева подобные сигналы ставят вопрос о балансе между военными задачами, воздействием на российскую экономику и отношениями с ключевым партнером. Украина использует дальнобойные удары по объектам на территории России в рамках противодействия российской агрессии, тогда как Вашингтон, судя по сообщениям СМИ, добивается отказа от атак на отдельные энергетические цели.

Таким образом, дискуссия вокруг российских НПЗ становится еще одной точкой напряжения в отношениях Киева и Вашингтона. Однако окончательные выводы о причинах позиции США возможны только после появления дополнительных подтверждений и официальных комментариев сторон.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп снова атаковал Зеленского: что заявил о победе Украины.



