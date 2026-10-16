Вашингтон просив Київ пощадити НПЗ РФ: одразу три посланці Трампа вмовляли Зеленського

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа останніми місяцями неодноразово просили Володимира Зеленського утриматися від ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерел видання, з такими проханнями до українського президента зверталися віце-президент США Джей Ді Венс, спеціальний посланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Йшлося про атаки на об'єкти російської нафтопереробної галузі, які мають значення для енергетичних доходів Москви.

Окремо WSJ раніше повідомляла, що Вашингтон шість разів звертався до України з проханням припинити удари по російським енергетичним об'єктам. За даними газети, ці звернення відбулися після зустрічі Трампа та Зеленського на полях Генеральної Асамблеї ООН у вересні.

Прохання американської сторони, що повторюються, вказують на те, що українські удари по російській енергетичній інфраструктурі стали предметом обговорення на високому дипломатичному рівні. Нафтопереробні заводи відіграють важливу роль у забезпеченні внутрішнього паливного ринку Росії та переробці сировини, а атаки на них здатні ускладнювати роботу галузі.

При цьому публічно викладені відомості не дають повного уявлення про мотиви американської адміністрації. Невідомо, чи супроводжувалися звернення конкретними умовами та якими аргументами представники США пояснювали необхідність обмежити такі операції.

Для Києва подібні сигнали порушують питання про баланс між військовими завданнями, впливом на російську економіку та відносинами з ключовим партнером. Україна використовує далекобійні удари по об'єктах на території Росії в рамках протидії російській агресії, тоді як Вашингтон, судячи з повідомлень ЗМІ, вимагає відмови від атак на окремі енергетичні цілі.

Таким чином, дискусія навколо російських НПЗ стає ще однією точкою напруги у відносинах Києва та Вашингтона. Проте остаточні висновки щодо причин позиції США можливі лише після появи додаткових підтверджень та офіційних коментарів сторін.

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