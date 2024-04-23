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Вашингтон послал сигнал Кремлю. Как в случае усиления агрессии будут действовать Штаты

Предоставление Украине ракет ATACMS это сигнал РФ, что в случае нового витка агрессии против Украины Киев получит дальнобойное оружие, отметил политолог Владимир Фесенко. Вероятно, даже будет снят запрет на использование оружия по территории РФ

сегодня, 12:29
Автор:
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Ткачик Олеся
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Одна из главных интриг с американской военной помощью Украине – это предоставление дальнобойных ракет ATACMS.

Вашингтон послал сигнал Кремлю. Как в случае усиления агрессии будут действовать Штаты

Ракета ATACMS

Как отмечает политолог Владимир Фесенко, законопроект, проголосованный конгрессменами, рекомендует это президенту США, но не обязывает его сделать это. При этом он подчеркнул, что позиция администрации Джо Байдена по поводу предоставления дальнобойных ракет всем известна. В частности она не поддерживает украинские атаки на объекты на российской территории.

"Похоже, что конгрессмены-республиканцы вопросом об ATACMS сделали определенную политическую ловушку для Байдена, чтобы при случае обвинить его в нерешительности и непоследовательности",
– отметил политолог.

Вместе с тем, во время телефонного разговора между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом поднимался вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет. При этом глава Украины отметил, что в этом вопросе уже расставлены все точки над "і" и поблагодарил американский коллегу.

Следовательно, подчеркнул Фесенко, можно предположить, что ракеты ATACMS все-таки поступят в Украину с ближайшими пакетами помощи. Правда, пока не понятно о ракетах какой дальности идет речь и об их количестве, а также о том, можно ли будет их использовать по территории врага.

"Вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS – это еще и предупреждение американцев для России. Если Россия начнет новую волну эскалации войны против Украины, тогда западное дальнобойное оружие будет предоставляться Украине. По всей вероятности, в случае российской военной эскалации будут сняты и ограничения по использованию этого оружия по объектам на территории РФ",
– подчеркнул эксперт.

Теперь, по его словам, интересно, изменится ли позиция канцлера Олафа Шольца по поводу предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина сумела сместить "красные линии" в вопросе предоставления западными партнерами необходимого ей оружия.




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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid031XV4yCfefmiGVmeCVQZsE4QpMhtxjzHkXxnBzERisP34AHgSta6APt38x1BD3PVvl
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