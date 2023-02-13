Варианты контрнаступления: Куда лучше пойти для Сил обороны

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Моесеенко Валентина
Оптимальный вариант для Сил обороны Украины – пойти в контрнаступление и выйти на Азовское побережье. Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, пишут "Комментарии" .
Самое выгодное направление контрнаступления для ВСУ
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Так выход на Азовское море стал бы для страны-агрессорки и ее армии большой интригой. Есть с десяток вариантов, как это сделать, которые на 100% гарантируют успех украинских войск.
Планируемый выход в любую точку Азовского побережья имеет основную задачу – перерезать сухопутный коридор.
Что касается того, что вероятнее всего армия захватчика пытается атаковать, то остается высоким риск продвижения врага на трех направлениях с временно оккупированных территорий. А иногда рашисты будут только создавать иллюзию активизации войска.
По словам полковника запаса ВСУ, о наступательных желаниях врага следует говорить в контексте Бахмутского, Авдеевского и Угледарского направлений. Они приоритетны для российских кафиров, там они собрали немалый ресурс. Исключением является район Угледара. Из-за мечты быстро захватить территорию противник фактически нивелировал все те силы, которые имел там, поэтому сейчас можно говорить о временной паузе на этом направлении.
Как писали "Комментарии" ранее, ООН готовит новую резолюцию по Украине.
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