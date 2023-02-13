Варианты контрнаступления: Куда лучше пойти для Сил обороны

Оптимальный вариант для Сил обороны Украины – пойти в контрнаступление и выйти на Азовское побережье. Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, пишут "Комментарии" .



Самое выгодное направление контрнаступления для ВСУ

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" Если бы сейчас у нас была техника, которую нам обещают в марте, можно было бы выходить из-под Угледара на плечах отступающих российских войск, направляться Волноваху, а дальше двигаться на Тельманово, а потом – на Новоазовск или сразу на Мариуполь, в зависимости от задач ", – говорит военный.

Так выход на Азовское море стал бы для страны-агрессорки и ее армии большой интригой. Есть с десяток вариантов, как это сделать, которые на 100% гарантируют успех украинских войск.

" Мы будем заходить в Крым. Хоть из-под Херсона или Новой Каховки на Армянск, из-под Орехового через Токмак на Мелитополь и из Гуляйполя через Черниговку на Бердянск, из-под Угледара на Волновахе на Мариуполь. И даже выход из Сватового в Луганск может быть продлен на Сорокино и Таганрог ", – объяснил военный эксперт.

Планируемый выход в любую точку Азовского побережья имеет основную задачу – перерезать сухопутный коридор.

"Интригу мы оставим на усмотрение нашего Главкома", – подытожил Свитан.

Что касается того, что вероятнее всего армия захватчика пытается атаковать, то остается высоким риск продвижения врага на трех направлениях с временно оккупированных территорий. А иногда рашисты будут только создавать иллюзию активизации войска.

По словам полковника запаса ВСУ, о наступательных желаниях врага следует говорить в контексте Бахмутского, Авдеевского и Угледарского направлений. Они приоритетны для российских кафиров, там они собрали немалый ресурс. Исключением является район Угледара. Из-за мечты быстро захватить территорию противник фактически нивелировал все те силы, которые имел там, поэтому сейчас можно говорить о временной паузе на этом направлении.

" Ближе к 24 февраля россияне и, по всей вероятности, активизируют свои действия в Запорожской области – будет имитация активизации сил в направлении Орехового и Гуляйполя. Что касается Донецкой области – под угрозой Бахмут, Авдеевка, Угледар. В Луганской области самыми опасными локациями являются Сватово и Кременная ", – прогнозирует Роман Свитан.

Как писали "Комментарии" ранее, ООН готовит новую резолюцию по Украине.