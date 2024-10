Валерий Залужный восхищал редким фото с женой и в обновленном стиле

Валерий Залужный, бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и ныне чрезвычайный полномочный посол Украины в Великобритании, вызвал настоящий резонанс в сети своим новым сообщением в Facebook. Залужный опубликовал фото со своей женой Еленой, что вызвало волну положительных эмоций среди его поклонников.

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

На снимке супруги позируют в объятиях, оба одетые в черные свитера, и можно увидеть, что под кофтой Залужного виднеется белая футболка с символическим изображением. Как стало известно, футболку создал украинский бренд Bulletproof Gang, на ней изображены Кремль и Красная площадь в России, которые были уничтожены в результате взрыва и затоплены водой. На фоне также виден атомный взрыв. Интересная деталь — подпись на английском языке: "Everyone has a dream. Dreams must come true" ("У каждого есть мечта. Мечты должны сбываться").

Залужный подписал фотографию короткой фразой: "Тепло осени. У каждого свое", добавив смайлик в форме сердечка, намекающего на теплые чувства между ним и его женой.





Поклонники быстро отреагировали на публикацию, засыпав комментариями и комплиментами супругов. Многие из них признавались, что скучают по "железному генералу" и выражали поддержку его работе на новой дипломатической должности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный рассказал о стратегии победы Украины на войне. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина вместе с партнерами должна выиграть войну благодаря всеобъемлющей стратегии. По словам Залужного, есть три важных элемента победы Украины в войне.