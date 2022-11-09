"Вагнеровцы" преувеличивают свои "успехи" в Украине: в ISW объяснили, зачем они это делают

Боевики ЧВК "Вагнера" пытаются отличиться от регулярных российских войск и вооруженных банд-формирований ОРДЛО, часто выдавая чужие "успехи" за свои. Также боевики Пригожина довольно часто рассказывают о том, что им удалось захватить новые населенные пункты в Украине, чего на самом деле нет. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, 7 ноября российские "военкоры" сообщили о прорыве обороны ВСУ в Белогоровки отрядами "вагнеровцев" и местных боевиков. Уже на следующий день эти же источники начали опровергать "успехи".

Ранее ЧВК "Вагнера" взяла на себя исключительную ответственность за успехи РФ вокруг Бахмута, чтобы закрепить репутацию "излюбленной ударной силы" Кремля.

Стоит отметить, что в СМИ уже неоднократно попадал информация о том, что СМИ уже неоднократно писали о том, что формирование главаря ЧВК "Вагнера" ("повара Путина") Евгения Пригожина состоит в конфликте с министерством обороны РФ, виня военное командование в "провалах".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле на этой неделе официально сообщат, поедет ли Путин на саммит G20, который пройдет в Индонезии (на Бали) 15-16 ноября. Об этом в понедельник, 7 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ – Песков. В Киеве также пока не определились – отправится ли на саммит Зеленский, которого туда приглашали. Какие прогнозы (поедут/не поедут) – и почему? Какие ожидания от собственно саммита "Большой двадцатки" в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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