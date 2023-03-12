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В Житомирской области офицер избил солдата в учебном центре

Инцидент произошел на территории 190-го учебного центра ВСУ в селе Гуйва Житомирской области

сегодня, 16:54
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Автор:

Лиля Воробьева

В Сети разгорелся скандал после того, как появилось видео, где видно как лейтенант воинской части бьет срочника. После этого в армии было начато служебное расследование. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Facebook-страницу 190-го учебного центра ВСУ в селе Гуйва Житомирской области.

В Житомирской области офицер избил солдата в учебном центре

В Житомирской области офицер избил солдата в учебном центре (фото из открытых источников)

Командование части заявило, что все причастные к скандалу уже отстранены. Началось расследование, к которому присоединены Служба Военного правопорядка, контрразведка и Государственное бюро расследований.


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"Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники однозначно понесут суровое наказание. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения", — сказано в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на самом деле происходит на границе с Беларусью . О ситуации на границе с Беларусью рассказал в видеоинтервью командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергей Наев. Власти Беларуси провели ротацию и вывели часть российских войск, говорится в заявлении. Однако, по информации генерала, угроза наземных действий врага с севера сейчас низка. В сети появились сообщения, где белорусский пограничник пожаловался, что якобы бойцы ГНСУ пытаются "запугать их угрозами и агрессивными действиями". Руководство Беларуси поддержало агрессию России против Украины и позволило использовать военную инфраструктуру и воздушное пространство для вторжения российской армии и обстрелов мирных украинских городов, в результате которых погибли десятки тысяч украинских мирных жителей.



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