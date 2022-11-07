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В Зеленского заявили, что Украина не отказывается от переговоров с РФ и назвали условие

Украина не отказывается от переговоров с Россией, заявил Михаил Подоляк

сегодня, 19:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Россия должна вывести свои войска с украинской территории – это важнейшее условие для начала возможных переговоров с РФ. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter-аккаунт и подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась от переговоров.

В Зеленского заявили, что Украина не отказывается от переговоров с РФ и назвали условие

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

"Нужно понимать: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта: 1. Сначала Россия выводит войска из Украины 2. Дальше – все остальное", — подчеркнул Михаил Подоляк.

По мнению советника главы Офиса президента, украинская сторона конструктивна в своей оценке по переговорам. Однако глава Кремля Владимир Путина не готов к переговорам. Следовательно, договариваться придется уже с другим президентом России.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Россия планирует устроить провокации с мирным населением на юге Украины. Генштаб ВСУ предупреждает, что российские военные планируют устроить провокации. Об этом говорится в отчете Генерального штаба. По разведывательным данным украинских спецслужб в Херсонской области российские военные планируют переодеться в одежду местных жителей. А пропагандистские СМИ должны снять видеоматериал, что ВСУ стреляет по мирным жителям Херсонщины. Кроме того, российские оккупанты заходят в дома и квартиры, делая засады для уличных боев с украинскими войсками. Также Генштаб ВСУ сообщает, что российские военные на юге Украины ищут корректировщиков огня и вывозят их в Горностаевку. В этом населенном пункте россияне совершают военные преступления, ведь под пыткой пытаются получить показания от мирных жителей Украины.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1589547358492446720?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
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