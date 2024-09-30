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В Запорожье заявили, что оккупанты готовят штурмы, а не наступление

Россияне продолжают накапливать резервы на Запорожском направлении и готовиться к штурмам

30 сентября 2024, 18:23
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Ткачик Олеся

У российских войск нет шансов прорваться на Запорожском направлении, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук.

В Запорожье заявили, что оккупанты готовят штурмы, а не наступление

Запорожье

По его словам, на Запорожском направлении действительно наблюдается усиление российских подразделений. Впрочем, депутат подчеркнул, что украинские военные успешно противодействуют отрядам "Шторм-Z", фактически превращающимся в частную армию России.

"Сейчас очевидно, что кто поддерживает эти отряды. Относительно экипировки встречаются кадры полностью в кевларовой защите. То, что враг усиливает свои штурмовые проходы, подтягивает подготовленное "профессиональное мясо", представляет определенную опасность", — отметил он.

Комментируя заявление представителя Объединенной группировки войск "Таврия" Александра Волошина о подготовке российских войск к штурмовым действиям на Запорожском направлении, Кирильчук подчеркнул, что о полномасштабном наступлении речь пока не идет.

По его словам, российские силы продолжают накапливать резервы на Запорожском направлении, производят ротации и подтягивание подкреплений.

"Но ключевое — они готовятся именно к штурмовым действиям, а не к наступлению. Сейчас россияне активизировались на Роботском выступлении, а также на участке Каменского. Но для наступления их не хватит. ВСУ приведены в соответствующую готовность. Ситуация не такова, что враг на грани прорыва. Прорваться они ни в коем случае там не смогут. В целом, ситуация контролируемая. Россияне продолжают штурмовать, но благодаря ВСУ успеха не имеют", — подчеркнул депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне, вероятно, готовят наступление на Запорожье, и об этом свидетельствуют не только регулярные удары КАБами по городу.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-na-zaporizkomu-napryamku-rf-pidsilyue-pidrozdili-ale-dlya-nastupu-tsogo-ne-vistachit-deputat-kirilchuk
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