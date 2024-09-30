В Запорожье заявили, что оккупанты готовят штурмы, а не наступление

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
У российских войск нет шансов прорваться на Запорожском направлении, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук.
Запорожье
По его словам, на Запорожском направлении действительно наблюдается усиление российских подразделений. Впрочем, депутат подчеркнул, что украинские военные успешно противодействуют отрядам "Шторм-Z", фактически превращающимся в частную армию России.
Комментируя заявление представителя Объединенной группировки войск "Таврия" Александра Волошина о подготовке российских войск к штурмовым действиям на Запорожском направлении, Кирильчук подчеркнул, что о полномасштабном наступлении речь пока не идет.
По его словам, российские силы продолжают накапливать резервы на Запорожском направлении, производят ротации и подтягивание подкреплений.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне, вероятно, готовят наступление на Запорожье, и об этом свидетельствуют не только регулярные удары КАБами по городу.
Новости