В Запорожье заявили, что оккупанты готовят штурмы, а не наступление

У российских войск нет шансов прорваться на Запорожском направлении, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук.

Запорожье

По его словам, на Запорожском направлении действительно наблюдается усиление российских подразделений. Впрочем, депутат подчеркнул, что украинские военные успешно противодействуют отрядам "Шторм-Z", фактически превращающимся в частную армию России.

"Сейчас очевидно, что кто поддерживает эти отряды. Относительно экипировки встречаются кадры полностью в кевларовой защите. То, что враг усиливает свои штурмовые проходы, подтягивает подготовленное "профессиональное мясо", представляет определенную опасность", — отметил он.

Комментируя заявление представителя Объединенной группировки войск "Таврия" Александра Волошина о подготовке российских войск к штурмовым действиям на Запорожском направлении, Кирильчук подчеркнул, что о полномасштабном наступлении речь пока не идет.

По его словам, российские силы продолжают накапливать резервы на Запорожском направлении, производят ротации и подтягивание подкреплений.

"Но ключевое — они готовятся именно к штурмовым действиям, а не к наступлению. Сейчас россияне активизировались на Роботском выступлении, а также на участке Каменского. Но для наступления их не хватит. ВСУ приведены в соответствующую готовность. Ситуация не такова, что враг на грани прорыва. Прорваться они ни в коем случае там не смогут. В целом, ситуация контролируемая. Россияне продолжают штурмовать, но благодаря ВСУ успеха не имеют", — подчеркнул депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне, вероятно, готовят наступление на Запорожье, и об этом свидетельствуют не только регулярные удары КАБами по городу.



