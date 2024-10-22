В Запорожье увеличилось количество погибших

Три человека погибли, 19 получили ранения. Среди раненых 8-летняя девочка. Таковы последствия вражеской атаки по областному центру Запорожья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Обстрел Запорожья. Фото: Иван Федоров

За сутки оккупанты нанесли 303 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области.

Враг нанес ракетный удар по Запорожью.

▪ Войска россии совершили 17 авиационных ударов по Малой Токмачке.

▪ 170 БпЛА разной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку и Левадное.

▪ 4 обстрела из РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку.

▪ 111 артобстрелов нанесен по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 77 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Вчера в Запорожье около 09:15 раздались взрывы. Перед этим для Запорожья и Днепра была объявлена опасность в связи с угрозой баллистических ударов по направлению из оккупированного Крыма.

В 09:46 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россия нанесла удар по жилому кварталу Запорожья. "Предварительно, один человек ранен. Взрывной волной повреждены дома рядом", – сообщил глава ОВА. Он также опубликовал фото последствий "прилета" и предоставил контакты, куда обращаться за помощью после вражеских обстрелов.

Около 13:36 из-под завалов в Запорожье извлекли тело погибшего мужчины. Четырнадцать пострадавших, из которых трое в тяжелом состоянии, и один погибший — это последствия вражеской атаки по областному центру. Работы по фиксации последствий продолжаются.

Иван Федоров в 15:01: "Двое погибших и пятнадцать раненых — увеличилось количество пострадавших от вражеского обстрела Запорожья. Медики продолжают обследовать пострадавших и оказывать им всю необходимую помощь". Ужасные фото прилетов – по ссылке.