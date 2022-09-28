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В Запорожье ПВО сбила ракеты, которые летели на украинские города: подробности

В Запорожской области раздались взрывы

сегодня, 22:16
Автор:

Лиля Воробьева
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28 сентября в Запорожской области во время последней воздушной тревоги прогремели взрывы. Стало известно, что ВСУ сбили российские ракеты. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

В Запорожье ПВО сбила ракеты, которые летели на украинские города: подробности

В Запорожье сбили российские ракеты (иллюстративное фото из открытых источников)

"Сегодня ПВО обезвредило ракеты, запущенные в направлении Запорожья и двух соседних крупных городов. В каждый город, благодаря нашим защитникам, не долетело по меньшей мере по две ракеты", — говорится в сообщении главы региона.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия начала сотрудничать с Талибаном и заключила соглашение. Талибан смог добиться соглашения о поставках пшеницы, газа, бензина и дизельного топлива в Афганистан из России. Об этом сообщает исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи информационному агентству Reuters. По словам Азизи, российская сторона предложила хорошую скидку на свои товары. А Афганистан уже давно работает над поиском партнеров. Интересно, что это первое серьезное международное экономическое соглашение, которое смогло заключить Талибан с начала захвата власти в Афганистане. Все это время исламское религиозное движение было отсечено от глобального мира. До сих пор ни одна страна не признает Талибан властью. Талибанское движение на протяжении 20 лет воевало за власть в Афганистане и смогло ее захватить только после ухода из страны американских войск. Большинство стран могут признать власти Талибана в Афганистане, если те изменят свой политический курс. Для этого необходимо соблюдать права человека, адекватное отношение к женщинам и разорвать связи с различными группами боевиков.



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Источник: https://t.me/zoda_gov_ua/13358
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