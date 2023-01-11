В Запорожье морги переполнены российскими военными, а в Донецкой области их возят "КамАЗами"

Ситуация с сохранением и захоронением убитых русских военных доходит до катастрофической. Об этом сообщил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров, пишут "Комментарии".



В Мелитополе горы трупов россиян, а из-под Макеевки тела возят грузовиками

"Сначала оккупанты превратили Мелитополь в логистический центр для опрокидывания военных и вооружения на фронт. Теперь город стал хабом для 200-х рашистов и уничтоженной техники, - озвучил в эфире Телемарафона городской голова текущую ситуацию. - Морг Мелитополя переполнен телами кафиров. В городе распространяют рекламу похоронного бюро со ссылкой 200-х на Россию ".

Кроме того, в селе Большая Белозерка под морг переоборудовали захваченную школу, а экскаватор местной агрофирмы используют для копания вражеских братских могил.

"Сегодня через Камыш-Зорю из Токмака на Волноваху по железной дороге отправили вагоны-рефрижераторы, заполненные 200-ми орками. В Михайловке напуганные орки общаются между собой в магазинах, которые отправят на забой в Васильевку. А в Токмаке реанимация уже забита тяжко ", — добавил он.

По словам Федорова, после взрывов в Мелитополе оккупанты вывозили лафеты сгоревшей военной техники в сторону Крыма. А по дороге к полуострову сделали кладбище такой техники.

Накануне Главное управление разведки ВСУ обнародовало очередной перехват телефонного разговора , в котором говорится о массовых потерях врага возле Макеевки.

"Он лично перевозил тела из Макеевки. 610, говорит в Макеевке, погибло. 12 "КамАЗов" говорит вывоз", — рассказывает, похоже, жена российскому военному, который сейчас на войне в Украине. Обычные солдаты РФ подтверждают потери мобилизованных в Макеевке, опровергая всю официальную пропаганду. В разговоре говорится и о том, что власти России умалчивают о событиях в Макеевке, чтобы не поднялся бунт.

Как писали "Комментарии", российское военное руководство продолжает проводить принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях, в список мобилизованных попадают даже люди с инвалидностью.

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