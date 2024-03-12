В законопроекте о мобилизации есть прямые риски для 18-летних. О чем речь

Как подчеркнул Симутин, правительственным законопроектом предусмотрена обязательная базовая военная подготовка для мужчин 18-25 лет. При этом указано, что они могут самостоятельно выбирать год прохождения такой подготовки, до тех пор, пока им не исполнится 24.

Мобилизация в Украине

Да, отмечает адвокат, на первый взгляд все выглядит неугрожающе. Так, в законопроекте в подпункте первом статьи 37 указано, что на военный учет ставят призывников от 25 лет. Однако уже подпунктом №2 указано, что на учет ставятся военнообязанные, а это те призывники, которые уже прошли базовую общевойсковую подготовку.

То есть, подчеркивает адвокат, если законопроект о мобилизации примут без изменений в этой части, то будет получаться, что мужчины в возрасте 18-24 года, прошедшие военную подготовку автоматически признаются военнообязанным. В результате, подчеркнул Симутин, они могут быть мобилизованы на фронт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что сейчас мобилизовать могут с 27 лет, однако этот возраст хотят снизить до 25 лет. При этом военные неоднократно подчеркивали, что на фронте много людей старшего возраста, которым довольно сложно по состоянию здоровья выдерживать войну. Им на замену, по мнению военных, должна прийти молодежь. Кроме того, они отмечали, что на фронте в качестве добровольцев находятся молодые люди в возрасте даже 18-20 лет, и они прекрасно справляются со всеми стоящими перед ними задачами.

Кроме того, известно, что в Украине посчитали количество мужчин всех возрастов и статуса, и определили, скольких из них можно мобилизовать в ряды ВСУ.