На Лиманском направлении враг продолжает создавать предпосылки для формирования устойчивых плацдармов для действий сразу на нескольких основных направлениях – Лиман, Северск и река Оскол в южной части одноименного водохранилища. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

"В высоких кабинетах могут родить что-то нестандартное и решительное": еще одно направление может стать трудным

По его словам, для выполнения боевых задач за последние 2 месяца на это направление было передислоцировано достаточное количество резервов по другим направлениям. Преимущественно – из Сумской и Волчанской операционных зон.

"Основными дирекциями приложения усилий являются рокады, ведущие в города Лиман и Северск. А также рокады, ведущие к южной части Оскольского водохранилища", – отмечает военныйкор.

По его данным, за последнюю неделю оккупант продвинулся на 4 км в районе н.п. Среднее, с явной нацеленностью на две линии: Александровка-Крымки-Яцковка и Коровий Яр-Рубцы.

"Эта плеяда населенных пунктов блокирует дорогу на Славянск с востока и позволяет подобраться в Святогорск.

В районе Шандриголового очень тяжелая ситуация. Враг уже добрался до западного берега г. Нитриус и дальше хочет пойти в район Новоселовки-Яровой. И, соответственно, достичь северного берега Северского Донца.

А дальше – вещи взаимосвязаны с другими участками", – сообщает Мирошников.

Он отметил, что одновременно оккупанты штурмуют наш укрепрайон в районе Ямполя и Дроновки, пытаясь перебраться на южный берег Северского Донца. Это относится уже к северскому направлению, но оно сильно влияет на Лиман.

"Ибо если враг захватит Святогорск и Северск и будет дальше двигаться по флангам, наш огромный лиманский плацдарм окажется в оперативном окружении.

Да, это дело у них может занять и год.

Но смотря на темпы наступления врага в районах Среднего, Шандриголового и Ямполя (/- 4 км в неделю), ситуация выглядит критической", – отмечает военкор.

Он подчеркивает, что простое усиление участка уже может не помочь. Требуются нестандартные действия.

"И здесь вопрос — наши ли высокие чины объективно оценивают ситуацию и имеют в голове план спасения всего направления?

Нынешняя ситуация в Добропольском направлении показывает, что в высоких кабинетах могут родить что-то нестандартное и решительное.

Надеюсь, что лиманское направление не повторит судьбу весны 2022 года. Тогда у нашего гарнизона имелось крутая подготовка и хорошее оборудование (как по тем временам). Но по нашим воинам тогда враг проехался катком крупнейшей бронетанковой группы со времен 2-й мировой", – подчеркнул военкор.

По его словам, сейчас бронетанковые группы и оперативно-тактические маневры броней входят в историю, потому что господство дронов в воздухе навсегда изменит военное искусство.

Враг вспомнил о "старых-добрых" методах продвижения пехотными группами времен 1-й мировой и осовременил это, родив тактику "тысячи порезов". От какого надежного противоядия в условиях численного меньшинства пока не существует, добавил Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что город Покровск сейчас очень сложный участок для военных, которые его продолжают держать. Однако такие бои могут продолжаться очень долго, считает военный корреспондент Богдан Мирошников.