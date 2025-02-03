В ВСУ заявили, что Украина на войне использует лазерное оружие

Командующий силами беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский заявил, что Украина использует лазерное оружие против определенных объектов. По его словам, украинские силы ищут инновации против российских беспилотников.

Лазерное оружие. Фото из открытых источников

В интервью "Радио Свобода" Вадима Сухаревского спросили об инновационных технологиях, которые могут использоваться украинскими силами, в частности, относительно лазерного оружия. Как объяснил Сухаревский, Украина стала использовать лазерные технологии.

"Инновационная деятельность командования предусматривает ряд направлений, и одним из направлений – борьба с беспилотными воздушными системами противника. Поиск решений по борьбе с шахедами привел нас к командам, активно этим занимающимся, и да лазерные технологии сейчас уже поражают на определенной высоте, определенные объекты", — сказал Сухаревский.

Напомним, что США, Китай и Великобритания активно вовлечены в создание лазерного оружия. Недавно Великобритания провела успешные испытания лазерного оружия для уничтожения беспилотников. Кроме того, британские военные отработали разные характеристики ее применения.

Лазерное оружие использует инфракрасный луч высокой интенсивности, направленный на цель с помощью отслеживающих систем и датчиков. Эта технология имеет несколько преимуществ перед традиционными боеприпасами: неограниченный запас, поскольку лазеры не нуждаются в физических снарядах, а также высокой точности, ведь современные системы позволяют эффективно уничтожать цели даже в сложных условиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина вскоре может получить "оружие будущего".

Также "Комментарии" писали, что в Беларуси сообщили о разработке лазерного оружия.