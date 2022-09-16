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В ВСУ впервые прокомментировали мощные взрывы в центре Херсона

В украинской армии предупреждают, что серия взрывов может продолжится

сегодня, 14:02
Автор:

Кравцев Сергей
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После серии взрывов во временно оккупированном Херсоне оккупанты и коллаборанты начали поспешно суетиться и собирать вещи. Нельзя исключать, что вскоре будут новые взрывы в городе. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

В ВСУ впервые прокомментировали мощные взрывы в центре Херсона

Взрывы в Херсоне. Фото: из открытых источников

Наталия Гуменюк отметила, что оккупанты и их пособники заметно нервничают, поспешно собирая вещи. Нельзя исключать, что среди тех вещей, которые стараются нахрапом забрать россияне будут и взрывоопасные, с которыми нужно особое обращение.

Читайте также на портале "Комментарии" — в обращении к украинцам Владимир Зеленский посвятил немало времени визиту в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В частности, отметил, что уже в ноябре наша страна должна выполнить 7 рекомендаций Еврокомиссии по вступлению в Евросоюз. По его словам, в следующем году Украина должна выйти на ясность в главном вопросе: "когда сможем начать переговоры о членстве в ЕС". Также Зеленский подчеркнул, что ЕС как можно скорее должен ввести 8 пакет санкций против России из-за ее агрессии против Украины и Европы. Каковы перспективы как евроинтеграции Украины, так и ужесточения европейских санкций против РФ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Китай не заинтересован в прекращении войны в Украине – о чем договорились Си Цзиньпин и Путин, есть ли шанс, что сотрудничество Москвы и Пекина усилится.




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