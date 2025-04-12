В ВСУ вновь заговорили о мобилизации 18-летних: детали

Все больше ситуация приближается к тому, что Украина вынуждена будет прийти к мобилизации украинцев с 18 лет. На сегодняшний день можно точно сказать, что это неизбежно. Ради сохранения своей государственности Украине придется пойти на это решение. Такое мнение в интервью "Слидство Инфо" высказал командир 93-й ОМБр "Холодный Яр" подполковник Шамиль Крутков, который, к слову, является самым молодым комбригом в истории ВСУ.

ВСУ. Фото из открытых источников

"К большому сожалению, я твердо убежден, что мы будем мобилизовать с 18 лет. К сожалению, это те реалии, с которыми нам, возможно, придется столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем их мобилизовать тогда, когда уже надо было сделать это еще на вчера", — заявил Крутков.

27-летний комбриг признал, что в 93 ОМБр действительно не хватает людей для эффективного выполнения боевых задач. Но такая же проблема есть и во всех других бригадах. Именно поэтому командиры стараются делать все, чтобы максимально беречь личный состав.

Военный добавил, что для сбережения жизней людей в ВСУ есть много средств и технических способов, но без своевременно пополнения личного состава невозможно продолжать борьбу.

Крутков обратил внимание, что новобранцы начинают поступать в подразделения, когда ситуация на поле боя становится критическая. Это проблема, ведь их нужно качественно подготовить.

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