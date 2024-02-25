В ВСУ в Запорожье есть угроза попасть в окружение: что происходит на юге

Военный ВСУ в отставке, руководитель ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко прогнозирует вероятные действия российских захватчиков на фронте в ближайшие дни, пишет "Главред"

Бои у Роботиного (фото из открытых источников)

"Пока выглядит так, что у них продолжается ползучее наступление. Именно ползучее, потому что речь не идет о каких-то быстрых прорывах", — подчеркнул Гудыменко.

При этом военнослужащий ВСУ в отставке не исключил быстрой активизации окупантов на линии фронта в Запорожской области.

"Судя по всему, они хотят до выборов закрыть наше выступление на Роботинском направлении, где ВСУ вгрызались во время летнего контрнаступления. У нас фактически есть такой мешок, в котором находятся наши войска", — высказал бывший военный свое мнение.

По его словам, это нельзя называть риском оцепления, однако с трех сторон территория на этом отрезке фронта контролируется россиянами.

"Это выступление не очень велико, и, судя по всему, перед выборами Россия хочет попытаться закрыть это выступление, то есть выровнять фронт, чтобы вышел Путин и заявил, что Украина потеряла все, что получила во время летнего контрнаступления", — не исключил Гудыменко враждебных намерений.

При этом. он добавляет, что пока захватчики не могут похвастаться на этом направлении какими-то заметными успехами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Джонсон рассказал об изменениях настроений способности Украины вернуть Крым. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что позиции Путина в Крыму стали слабее, а Украина с помощью западного оружия способна вернуть полуостров. По словам британского политика, также изменилось восприятие людей в том, что Украина может деоккупировать Крым.

Борис Джонсон заявил об изменениях шансов Украины провести деоккупацию Крыма, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году.

