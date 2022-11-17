В ВСУ сообщили, сколько ракет удалось сбить во время утренней атаки

17 ноября, утром россияне снова обстреляли украинские территории. Оккупанты, применив авиацию, выпустили 18 ракет. Лишь шесть из них удалось сбить. Такое заявление сделал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

В Воздушных силах сообщили, что силы ПВО уничтожили в Киевской области четыре крылатые ракеты и 5 "Шахедов", прилетевших с территории Белоруссии. В Одесской области – по меньшей мере две управляемые авиационные ракеты Х-59. В ведомстве уточняют информацию по другим ракетам, но уже известно, что россияне атаковали Украину ракетами типа С-300, Х-101, Х-555 и Х-59.

Кроме этого, Юрий Игнат заявил, что 17 ноября ПВО не так удачно сработало, как в другие разы.

"Это обуславливается тем, что у Украины нет достаточно средств противовоздушной обороны, чтобы работать эффективно. Сегодня нуждаемся именно в тех системах, которые дают 100% результат в тех направлениях, где они стоят. Мы не можем сейчас уточнять, где находятся Iris-T и NASAMS , но в зонах своей ответственности, все входящее в зону их поражения, крылатые ракеты или "Шахеды", эти комплексы однозначно сбивают", — сообщил Игнат.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что стало известно, получат ли доступ украинские следователи к месту взрыва в Польше. 15 ноября на территории Польши рухнула ракета советского производства. Пока точно неизвестно украинский или российский снаряд. Украина просила получить доступ к месту падения ракеты своим специалистам. Теперь известно, разрешат ли это польские спецслужбы. Президент Польши почти через сутки после ракетного удара заявила, что, вероятно, это была украинская ракета. Такое же мнение озвучивал Генсек НАТО, президент США и канцлер Германии, заявляющие, что в любом случае в ударе должна Россия.