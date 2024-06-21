В ВСУ сообщили, где сейчас идут самые жестокие бои

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях, где украинским Силам обороны противостоят восьми ударных бригад РФ, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Война в Украине

По его словам, захватчики продолжают вести активные наступательные действия разной интенсивности по всей линии фронта, основные усилия сосредотачиваясь на Покровском и Кураховском направлениях. Здесь противник сосредоточил наибольшее количество своих штурмовых подразделений из восьми ударных бригад, сказал военный.

Спикер подчеркнул, что жестокие бои по этим направлениям продолжаются уже несколько месяцев, и за это время украинские воины мужественно сдерживают продвижение врага вперед.

Волошин сообщил, что на Покровском направлении с начала суток уже произошло 21 боевое столкновение, и противник поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. Российские войска активно используют авиацию для поддержки наступательных действий, как бомбардировочную, так и штурмовую, добавил спикер. Как подчеркнул Волошин, ситуация напряженная, Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала окупантов и недопущения их продвижения вглубь нашей территории.

Кроме того, по его информации, потери врага на Покровском направлении составляют 302 кафира убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены три боевых бронированных машины, одна пушка, два автомобиля, единица спецтехники и наземная станция управления БпЛА, повреждены три бронемашины и четыре артиллерийские системы противника.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили в сутки уже две атаки врага в районе Парасковеевки. В целом ситуация на направлении остается напряженной, российские войска сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка, Водяное и Константиновка, отметил Волошин.

Волошин отметил, что используя численное преимущество, российская армия пытается наращивать усилия, но Силам обороны удается не только удерживать позиции, но и наносить удары артиллерией и минометами, уничтожать и отбрасывать противника обратно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Марьяна Безуглая сообщила , что враг прорвал позиции в Торецке.



