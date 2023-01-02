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В ВСУ сделали новое заявление о преступных планах россиян перед Рождеством

Россияне атакуют Украину 3 дня подряд

сегодня, 17:18
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Автор:

Лиля Воробьева

Россияне могут снова обстрелять Украину даже перед Рождеством, которое верующие будут праздновать 6-7 января. Соответствующее заявление сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "24 канала".

В ВСУ сделали новое заявление о преступных планах россиян перед Рождеством

В ВСУ предупредили украинцев об угрозе ракетных обстрелов (иллюстративное фото из открытых источников)

Он сообщил, что украинские защитники готовы отбивать атаки врага.

"Мы ожидаем, мы готовимся. Вы же видите, что три дня подряд идут атаки. Как они (россияне — ред.) себе там спланировали пока мы не знаем. Нам нужно просто готовиться к этому и держать порох сухим, как говорится, ракеты, чтобы были заряжены, а люди готовы", — заявления Игнат.

По его словам, у россиян совсем не изменились планы по Украине, ведь сейчас речь идет об их выживании.

"Вопрос идет об их выживании — не о нашем, а об их. Мы будем готовиться, отражать все угрозы", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "работавшего" на западной Украине российского агента задержали силовики. Рашистского приспешника, который с первых дней войны работал на врага – сначала на Донбассе, затем – во Львове, задержали силовики. Предателем оказался житель Донбасса, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации. По информации Службы безопасности Украины (СБУ), с начала активных боевых действий он собирал разведданные о местоположениях и перемещениях подразделений Сил обороны Украины на Лиманском направлении. А затем прокремлевский сторонник перебрался на Львовщину, где продолжил разведывательно-подрывную деятельность.Используя статус внутренне перемещенного лица, теперь задержанный, поселился вблизи одного из энергетических объектов. Мужчина продолжил свою предательскую деятельность: собирал информацию для вражеской спецслужбы.



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