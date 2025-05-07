В ВСУ резко отреагировали на "перемирие" Путина: детали

Украинские защитники не верят в прекращение огня на 9 мая, которое объявил российский диктатор Владимир Путин. Силы обороны напомнили, что на пасхальное "перемирие" изменений на фронте почти не было. Об этом в интервью "Донбасс Реалии" заявил представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубов.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Прошлое перемирие на половине направлений мы вообще не заметили. На северных направлениях заметили чуть-чуть, но там же россияне изначально хотели провести какую-то перегруппировку, на том же самом Купянском направлении. Поэтому если там на несколько дней спала интенсивность — это мы заметили", — отметил спикер.

По его словах, на других направлениях фронта затишья не было. Речь идет о Покровском, Торецком, Краматорском и Новопавловском направлениях.

Виктор Трегубов отметил, что перемирие, которое оглашается на пару участков, это нельзя даже назвать перемирием. Это скорее перекур. Поэтому украинские военные даже не ждут какого-то перемирия.

По мнению спикера, российский диктатор Владимир Путин просто хочет обезопасить торжества на 9 мая или потом переложить вину за срыв на Украину.

"Пасхального перемирия мы не почувствовали, майского тоже не увидим", — считает Трегубов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – если российско-украинская война не прекратится в ближайшее время, России придется принимать решения, которые либо разрушат экономику, либо исключат возможность продолжения войны. Но решений нет. И это – следствие той самой неопределенности, исходящей от президента США Дональда Трампа. Об этом у себя в Facebook пишет нардеп Николай Княжицкий.



