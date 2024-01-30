В ВСУ рассказали, при каком условии работа ТЦК стала бы эффективней

Работа территориальных центров комплектования (ТЦК) была бы организована по-другому, если бы народные депутаты поддержали правительственный законопроект о мобилизации, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. При этом он подчеркнул, что сейчас сотрудники ТЦК работают по-старому.

Нужно принять закон о мобилизации

По его словам, если будут введены новые законы о проведении мобилизации, тогда многие спорные вопросы, в частности с работой ТЦК, исчезнут.

"Это вопрос, которым прежде всего должно заниматься военное руководство страны. Если это предлагают политики – лучше им побыть в стороне. Они вообще не понимают, как живет и как действует армия, как происходят ротационные работы, логистические работы. Это должны делать военные" , — считает председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Тимочко утверждает, что непринятие законопроекта о мобилизации возмущает общество и вызывает все больше негативных дискуссий.

"Мысль о том, что кто-то будет воевать за украинцев, является очень вредной, — в частности, показывает врагу неготовность людей к сопротивлению. Это, собственно говоря, и стало одним из мотивов полномасштабного вторжения – россияне были уверены, что с ними не будут бороться" , — резюмировал Тимочко.

Ранее "Комментарии" сообщали, что сотрудники ТЦК рассказывали, что мужчины прекрасно ориентируются в своих правах, но очень плохо осведомлены об обязанностях перед государством. Они часто выдумывают разные причины, чтобы не идти в армию.

Кроме того, "Комментарии" сообщали, что по информации главы Минобороны Рустема Умерова, в регионах прошли внеплановые проверки ТЦК. Было обнаружено много нарушений.