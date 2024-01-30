В ВСУ рассказали, при каком условии работа ТЦК стала бы эффективней

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Ткачик Олеся
Работа территориальных центров комплектования (ТЦК) была бы организована по-другому, если бы народные депутаты поддержали правительственный законопроект о мобилизации, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. При этом он подчеркнул, что сейчас сотрудники ТЦК работают по-старому.
Нужно принять закон о мобилизации
По его словам, если будут введены новые законы о проведении мобилизации, тогда многие спорные вопросы, в частности с работой ТЦК, исчезнут.
Тимочко утверждает, что непринятие законопроекта о мобилизации возмущает общество и вызывает все больше негативных дискуссий.
Ранее "Комментарии" сообщали, что сотрудники ТЦК рассказывали, что мужчины прекрасно ориентируются в своих правах, но очень плохо осведомлены об обязанностях перед государством. Они часто выдумывают разные причины, чтобы не идти в армию.
Кроме того, "Комментарии" сообщали, что по информации главы Минобороны Рустема Умерова, в регионах прошли внеплановые проверки ТЦК. Было обнаружено много нарушений.
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