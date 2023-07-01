В ВСУ рассказали, почему Россия взяла паузу в нанесении массированных ударов по Украине

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор пока что не наносит массированные удары по Украине, поскольку может накапливать ракеты для более коварных намерений. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
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По его словам, кремлёвской верхушке сейчас непросто, ведь мятеж "вагнеровцев", который Россия пережила н прошлых выходных, не прошел бесследно. Кремль собирается с мыслями и строит новые планы, как быть дальше и продолжать войну.
При этом, Юрий Игнат отметил, что расслабляться не стоит. Хоть Россия и прекратила на время массированные удары ракетами и дронами по Украине, российская авиация постоянно в небе и продолжает атаковать Украину.
Читайте также на портале "Комментарии" — неделя после бунта ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Появились спутниковые снимки лагеря вагнеровцев в Беларуси. Известно, что у Пригожина "отжали" его медиахолдинг "Патриот", а в окружении министра обороны Шойгу проходили проверки. Ряд заявлений по этому поводу в течение недели сделали российское руководство, украинская разведка. Что можно сказать на данный момент, исходя из известных заявлений и действий? Как могут развиваться далее, после мятежа вагнеровцев, события в рф, Беларуси, Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – СМИ узнали итоги визита директора ЦРУ в Киев – какой план у Украины до осени.
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