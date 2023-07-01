В ВСУ рассказали, почему Россия взяла паузу в нанесении массированных ударов по Украине

Страна-агрессор пока что не наносит массированные удары по Украине, поскольку может накапливать ракеты для более коварных намерений. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Очевидно, враг что-то припасает, накапливает для каких-то более коварных намерений. Можно только предполагать, что у них сейчас в голове после тех событий, которые произошли в РФ", — заявил Юрий Игнат.

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По его словам, кремлёвской верхушке сейчас непросто, ведь мятеж "вагнеровцев", который Россия пережила н прошлых выходных, не прошел бесследно. Кремль собирается с мыслями и строит новые планы, как быть дальше и продолжать войну.

При этом, Юрий Игнат отметил, что расслабляться не стоит. Хоть Россия и прекратила на время массированные удары ракетами и дронами по Украине, российская авиация постоянно в небе и продолжает атаковать Украину.

"Активность тактической авиации есть всегда на фронте. Ни одного дня я не помню за несколько месяцев, чтобы не работали управляемыми авиабомбами", — рассказал Юрий Игнат.

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