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В ВСУ рассказали об успехах на южном фронте

В Генеральном штабе рассказали, где украинские войска продвинулись на южном фронте.

сегодня, 09:33
Автор:
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Slava Kot
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В ВСУ рассказали об успехах на южном фронте

Украинские военные. Фото из открытых источников

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал, что украинские военные и дальше продвигаются в рамках контрнаступления и отвоевывают российские позиции на южном фронте. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Military Media Center.


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По словам Андрея Ковалева, украинские силы продолжают наступательные действия в Мелитопольском направлении.

"В направлении Новоданиловка — Вербове имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал спикер Генерального штаба ВСУ.

Поселок Вербове находится вблизи Роботино, который был деоккупирован в конце августа. Эксперты и аналитики считают, что таким образом украинские военные выстраивают плацдарм для атаки на крупный транспортный узел россиян в городе Токмак. А потом будут пытаться выйти в Мелитополь, Бердянск и Мариуполь, чем перекроют россиянам сухопутный путь в Крым.

Напомним, что поселок Вербове находится под временной оккупацией россиян с февраля 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что солдаты российской армии избили собственного командира, скрутили его и передали в плен украинским войскам. Таким образом, Украина получила 52 русских солдат и еще одного русского майора в плен.

Также "Комментарии" писали, что россияне вывели из Украины свой современный танк четвертого поколения Т-14 "Армата". Российские СМИ сообщали, что танки были отправлены на фронте весной, однако только в июле они начали использоваться для боевых задач. Теперь россияне утверждают, что Т-14 "Армата" были сняты с украинского фронта и отправлены на доработку в Россию.



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Источник: https://t.me/militarymediacenter/2987
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