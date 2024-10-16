В ВСУ рассказали о ситуации в Селидово: действительно ли враг почти окружил город

Немецкое издание Bild сообщило о том, что якобы российские захватчики сумели взять в полуокружение Селидово. В эфире телемарафона Сергей Окишев – штаб-сержант 3-й категории отделения коммуникаций 25 бригады прокомментировал эту информацию.

Бои в Донецкой области

По его словам, о самом населенном пункте ничего сказать не может. В то же время, военный подчеркнул, что в зоне ответственности 25 отдельной воздушно-десантной бригады позиции никуда не делись.

Мы четко стоим на своих позициях и обороняем их. Относительно самого города Селидово нет такой информации", – сказал Окишев.

При этом, как сообщил военкор Богдан Мирошников в Телеграмме, сейчас в районе Селидового ситуация остается крайне тяжелой.

"Это один из участков, где враг постоянно давит, не считается с потерями и пытается регулярно вводить свежие или восстановленные подразделения в бой. Их наступление сейчас держится только на постоянном давлении, которое обеспечивает арта, авиация и мясо", – рассказал Мирошников.

По его словам, в сезон дождей особенно внимательно нужно отслеживать перемещение вражеской пехоты, так как под плохую погоду можно изрядно тнакопичиться.

"Если бы у нас были кассетные боеприпасы в достаточном количестве – ход событий уже мог бы быть другим. И в то же время, была бы на какую-то долю решена проблема с мясными штурмами. А так, сейчас идет главная игра на истощение. Именно сейчас. Потому что время не будет играть на стороне врага. Но и нам нужно не посыпаться. Вот в чем дело", – отметил Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что немецкий эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что украинские военные вскоре будут вынуждены покинуть одно из крупнейших пригородов Покровска – Селидово в Донецкой области. Причиной тому станет попытка избежать окружения силами РФ.



