В ВСУ рассказали о ситуации в Селидово: действительно ли враг почти окружил город

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Ткачик Олеся
Немецкое издание Bild сообщило о том, что якобы российские захватчики сумели взять в полуокружение Селидово. В эфире телемарафона Сергей Окишев – штаб-сержант 3-й категории отделения коммуникаций 25 бригады прокомментировал эту информацию.
Бои в Донецкой области
По его словам, о самом населенном пункте ничего сказать не может. В то же время, военный подчеркнул, что в зоне ответственности 25 отдельной воздушно-десантной бригады позиции никуда не делись.
При этом, как сообщил военкор Богдан Мирошников в Телеграмме, сейчас в районе Селидового ситуация остается крайне тяжелой.
По его словам, в сезон дождей особенно внимательно нужно отслеживать перемещение вражеской пехоты, так как под плохую погоду можно изрядно тнакопичиться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что немецкий эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что украинские военные вскоре будут вынуждены покинуть одно из крупнейших пригородов Покровска – Селидово в Донецкой области. Причиной тому станет попытка избежать окружения силами РФ.
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