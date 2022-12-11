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В ВСУ рассказали о серьезной уязвимости иранских дронов

Работа иранских дронов-камикадзе напрямую зависит от погодных условий

сегодня, 08:50
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Автор:

Лиля Воробьева








Жизнедеятельность дронов-камикадзе из Ирана напрямую зависит от погоды и может быть нарушена в холодную погоду. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление руководительницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире " Freeдом ".

В ВСУ рассказали о серьезной уязвимости иранских дронов

Иранские дроны обладают уязвимостью (фото из открытых источников)

Она рассказала, что пауза, которую россияне сделали в использовании дронов, объясняется тем, что враг пытался подстроиться под погодные условия.

"Испытания этих дронов проходили в несколько иных климатических условиях, в которых находится Иран. Наши климатические условия определенным образом отличаются и, в том числе, их больше всего волновала аэродинамика, вероятность оледенения в случае перепадов температур, которая могла повлиять на полетность", — сказала Гуменюк. .

Гуменюк рассказала, что на юге Украины плюсовая температура, поэтому россияне решили снова атаковать Одесскую область новой партией иранских беспилотников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия ждет от Ирана нового пакета вооружения . Появилась информация, что РФ заказала у Ирана новую партию вооружения – сотни ракет и дронов. Политолог Владимир Цыбулько считает единственным действенным способом давления на Иран для Украины – совместные усилия вместе с Израилем. По его мнению, параллельно нужно насыщать боевые порядки ВСУ средствами противовоздушной обороны – от бригадного уровня и выше. Без эффективного применения ПВО вряд ли агрессор остановится в применении иранских дронов, отмечает Владимир Цыбулько. Он также уверен, что нужно искать уязвимое место Ирана. Таким уязвимым местом, отмечает политолог, является история со сбитым иранцами 8 января 2020 года самолетом Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины (МАУ)", выполнявшим плановый международный рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Авиалайнер был уничтожен двумя ракетами "земля-воздух", выпущенными из базы ВВС Ирана, спустя примерно три минуты после взлета.

 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yqFndUNtz9Y&feature=youtu.be&ab_channel=FREE%D0%94OM.LIVE
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