В ВСУ рассказали о планах врага по наступлению на Запорожье

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Черновалова Кристина
Российские войска пытались изменить ситуацию на поле боя, совершив мощные штурмы после перегруппировки. По словам спикера Сил обороны Юга, Владислава Волошина, враг достиг частичного успеха в своих штурмовых операциях, однако украинские войска уже принимают меры по возобновлению контроля над ситуацией.
Боевые действия активизировались на Запорожском направлении
Несмотря на эскалацию на фронте, пока не обнаружены враждебные группировки, готовые к масштабному наступлению на Запорожье. Волошин объяснил, что враг может стремиться подтянуть силы поближе к большим городам, но на сегодняшний день ситуация под контролем.
Сегодня стало известно о захвате российскими войсками села Левадное в Пологовском районе. Волошин уточнил, что Левадное расположено в низине, и оборонять его трудно. Однако он подчеркнул, что основные высоты на этом участке остаются под контролем Вооруженных Сил Украины, которые ведут оборонительную операцию, чтобы вернуть ситуацию в свою пользу.
Читайте на портале "Комментарии" - В украинском городе Селидово, что в Донецкой области, российские оккупационные войска прибегают к массовым убийствам мирного населения. Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины с позывным "Алексом" через свой Telegram-канал "Офицер".
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