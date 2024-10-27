В ВСУ рассказали о планах врага по наступлению на Запорожье

Российские войска пытались изменить ситуацию на поле боя, совершив мощные штурмы после перегруппировки. По словам спикера Сил обороны Юга, Владислава Волошина, враг достиг частичного успеха в своих штурмовых операциях, однако украинские войска уже принимают меры по возобновлению контроля над ситуацией.

Боевые действия активизировались на Запорожском направлении

Несмотря на эскалацию на фронте, пока не обнаружены враждебные группировки, готовые к масштабному наступлению на Запорожье. Волошин объяснил, что враг может стремиться подтянуть силы поближе к большим городам, но на сегодняшний день ситуация под контролем.

“По данным нашей разведки, наступательных группировок на Юге пока не обнаружено. Но, да, логично, что противник будет пытаться в собственную пользу изменить конфигурацию линии боевого столкновения, подтянуть силы и средства поближе к таким крупным городам как Запорожье” – сказал представитель Сил обороны Юга.

Сегодня стало известно о захвате российскими войсками села Левадное в Пологовском районе. Волошин уточнил, что Левадное расположено в низине, и оборонять его трудно. Однако он подчеркнул, что основные высоты на этом участке остаются под контролем Вооруженных Сил Украины, которые ведут оборонительную операцию, чтобы вернуть ситуацию в свою пользу.

"Что касается самого Левадного, то называть это населенным пунктом я бы не торопился, потому что это простое полевое состояние, которое находилось в определенной низменности и защищать его, проводить там оборонительные действия, скажем, немного сложно", — добавил он.

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