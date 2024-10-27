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В ВСУ рассказали о планах врага по наступлению на Запорожье

На Юге не зафиксированы враждебные наступательные группировки, - Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин

сегодня, 15:04
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Черновалова Кристина

Российские войска пытались изменить ситуацию на поле боя, совершив мощные штурмы после перегруппировки. По словам спикера Сил обороны Юга, Владислава Волошина, враг достиг частичного успеха в своих штурмовых операциях, однако украинские войска уже принимают меры по возобновлению контроля над ситуацией.

В ВСУ рассказали о планах врага по наступлению на Запорожье

Боевые действия активизировались на Запорожском направлении

Несмотря на эскалацию на фронте, пока не обнаружены враждебные группировки, готовые к масштабному наступлению на Запорожье. Волошин объяснил, что враг может стремиться подтянуть силы поближе к большим городам, но на сегодняшний день ситуация под контролем.

“По данным нашей разведки, наступательных группировок на Юге пока не обнаружено. Но, да, логично, что противник будет пытаться в собственную пользу изменить конфигурацию линии боевого столкновения, подтянуть силы и средства поближе к таким крупным городам как Запорожье” – сказал представитель Сил обороны Юга.

Сегодня стало известно о захвате российскими войсками села Левадное в Пологовском районе. Волошин уточнил, что Левадное расположено в низине, и оборонять его трудно. Однако он подчеркнул, что основные высоты на этом участке остаются под контролем Вооруженных Сил Украины, которые ведут оборонительную операцию, чтобы вернуть ситуацию в свою пользу.

"Что касается самого Левадного, то называть это населенным пунктом я бы не торопился, потому что это простое полевое состояние, которое находилось в определенной низменности и защищать его, проводить там оборонительные действия, скажем, немного сложно", — добавил он.

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Источник: https://24tv.ua/mozhliviy-nastup-zaporizhzhi-yaka-situatsiya-rayoni-levadnogo_n2672181
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