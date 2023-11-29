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В ВСУ рассказали о новой тактике России насчет ударов по украинцам: чем будут "бить" в этом году

Количество ракет в России не является невероятным, подчеркнул спикер Воздушных сил армии Украины Юрий Игнат

сегодня, 21:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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В этом году возможно большее количество дроновых атак со стороны российских окупантов. Об этом подчеркнул спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат во время эфира телемарафона.

В ВСУ рассказали о новой тактике России насчет ударов по украинцам: чем будут "бить" в этом году

Удары РФ по Украине (фото из открытых источников)

Давая ответ на вопрос о "невероятном количестве" накопленных врагом ракет, он сообщил, что РФ имеет примерно в два раза меньше ракет, чем в прошлом году


"Давайте не будем пугать никого. Это не невероятное количество. Это фактически вдвое меньше, чем у них было в прошлом году", — ответил Юрий Игнат. И отметил, что неизвестно, какое точное количество ракет у захватчика, что не афиширует их запасы.

По утверждению спикера Воздушных сил, в прошлом году только крылатых ракет — Х-101 и Х-555, было выпущено более тысячи по объектам украинской критической инфраструктуры. . "Это только крылатые, мы не считаем все остальные. Врагу приходилось накапливать свои запасы", — подчеркнул он. При этом напоминает, что, по информации украинской разведки, ежемесячно захватчики накапливали по 100 крылатых ракет.

"800-900 ракет они могут иметь, но интенсивность использования ракет в прошлом отопительном сезоне была очень высокой. В этом году оккупанты будут полагаться больше на дроновые атаки", — убеждает Юрий Игнат.

Как он продолжил, РФ будет выпускать больше дронов — не только "Шахедов", но и "Ланцетов" и других своего производства, а также FPV-дронов. Спикер отмечает, что дроны-камикадзе постоянно меняют маршруты, чтобы избежать уничтожения мобильными группами.

"Их задача – обойти по максимуму наши системы ПВО, поэтому противник ищет слабые места, обходя по границам областей, используя реки, автомобильные дороги, чтобы дроны были максимально мало заметны, и чтобы как можно больше дронов достигло своих целей. Поэтому и уничтожаются они уже на подступах к объектам, к городам, которые враг потенциально хочет поразить", — подытожил пресс-секретарь Воздушных сил.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне хотят продолжения войны или начала переговоров.



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