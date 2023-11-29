В ВСУ рассказали о новой тактике России насчет ударов по украинцам: чем будут "бить" в этом году

В этом году возможно большее количество дроновых атак со стороны российских окупантов. Об этом подчеркнул спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат во время эфира телемарафона.

Удары РФ по Украине (фото из открытых источников)

Давая ответ на вопрос о "невероятном количестве" накопленных врагом ракет, он сообщил, что РФ имеет примерно в два раза меньше ракет, чем в прошлом году

"Давайте не будем пугать никого. Это не невероятное количество. Это фактически вдвое меньше, чем у них было в прошлом году", — ответил Юрий Игнат. И отметил, что неизвестно, какое точное количество ракет у захватчика, что не афиширует их запасы.

По утверждению спикера Воздушных сил, в прошлом году только крылатых ракет — Х-101 и Х-555, было выпущено более тысячи по объектам украинской критической инфраструктуры. . "Это только крылатые, мы не считаем все остальные. Врагу приходилось накапливать свои запасы", — подчеркнул он. При этом напоминает, что, по информации украинской разведки, ежемесячно захватчики накапливали по 100 крылатых ракет.

"800-900 ракет они могут иметь, но интенсивность использования ракет в прошлом отопительном сезоне была очень высокой. В этом году оккупанты будут полагаться больше на дроновые атаки", — убеждает Юрий Игнат.

Как он продолжил, РФ будет выпускать больше дронов — не только "Шахедов", но и "Ланцетов" и других своего производства, а также FPV-дронов. Спикер отмечает, что дроны-камикадзе постоянно меняют маршруты, чтобы избежать уничтожения мобильными группами.

"Их задача – обойти по максимуму наши системы ПВО, поэтому противник ищет слабые места, обходя по границам областей, используя реки, автомобильные дороги, чтобы дроны были максимально мало заметны, и чтобы как можно больше дронов достигло своих целей. Поэтому и уничтожаются они уже на подступах к объектам, к городам, которые враг потенциально хочет поразить", — подытожил пресс-секретарь Воздушных сил.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне хотят продолжения войны или начала переговоров.