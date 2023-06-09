В ВСУ рассказали о новой тактике ночных атак России

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о долговременной ночной воздушной тревоге. По его словам, россияне пытаются выявить слабые места в системе противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото из открытых источников

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В эфире телемарафона "Единые новости" пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в ночь на 9 июня Россия одновременно запустила по территории Украины ракеты, беспилотники и подняла в воздух свои бомбардировщики. Все эти факторы привели к длительной ночной воздушной тревоге.

"Этой ночью враг направил дроны-камикадзе, разведывательные дроны и летающие кругами ракеты. Цель таких действий рассредоточить внимание ПВО, найти слабые места ПВО, для истощения боекомплекта, а также традиционно посеять панику", — рассказал Игнат.

Что касается бомбардировщиков, то пресс-секретарь Воздушных сил указал, что россияне используют их для тренировок, а также для попытки дестабилизации ситуации в Украине, на что и работает российская пропаганда.

Игнат также указал, что российские войска запустили ракету Х-55, используемую в качестве ядерного носителя, однако враг применил ее без боеголовки. Игнат объясняет, что таким образом Россия пытается вынудить Украину тратить свои боеприпасы, а также проверяет возможность ПВО сбивать ракеты Х-55.

Напомним, что ночная тревога 9 июня длилась более четырех часов.

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