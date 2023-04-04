В ВСУ рассказали о новой опасной тактике применения Россией планирующих бомб

Недавно Россия начала использовать планирующие бомбы, разбрасывая их по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетов Су-35 и Су-34. И эта тактика врага – новая опасность для украинских сил ПВО. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире общенационального телемарафона.

Юрий Игнат. Фото: armyinform.com.ua

"Никакого затишья нет. Авиация врага, к сожалению, работает и вчера не раз говорили в новостях, что начали применять планирующие бомбы, которые могут лететь десятки километров, до 70 км приблизительное расстояние. Противник применяет 10-15 до 20 бомб за день по всей линии разграничения с самолетов Су-35, Су-34, что не входят в зону поражения нашей ПВО, и это для нас новая такая угроза, на которую нужно оперативно реагировать", — отметил Юрий Игнат.

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Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ признал, что пока что Украине сложно преодолеть новую угрозу, потому как на вооружении нет тех средств, которыми бы можно было дать жесткий ответ агрессору.

Юрий Игнат подчеркнул, для того, чтобы россияне прекратили терроризировать Украину планирующими бомбами, Украине нужно как можно больше дальнобойных систем и средства ПВО, таких, как Patriot. Также Украина нуждается в современных западных истребителях, которые бы могли отогнать российские самолеты подальше от украинских границ.

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