Большинство случаев с враждебными "прилетами" по полигонам во время учений украинских военных – это последствия халатного отношения руководства этих учений и безразличное отношение офицеров к учебному процессу, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

РФ нанесла удар по полигону. Фото из открытых источников

А также, отметил он, отсутствие опытных инструкторов является проблемой, которую никто даже не начинал решать.

"В результате есть очень высокая цена за халатность, которой можно было избежать", — отметил Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, все трагические случаи должны быть реально расследованы, а виновные привлечены к реальным наказаниям.

"Результаты расследований должны быть озвучены публично. "Жестких правовых оценок" здесь мало, потому что это жизнь людей", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перемирия в Украине не будет, потому что Кремль не заинтересован в нем и до сих пор требует капитуляции Киева, а президент США не изъявляет никакого желания вводить санкции против России, чтобы заставить Москву к миру, пишет редактор портала Politico Джейми Деттмер. "Путин представляет себя новым Петром Первым. У него даже есть бронзовая статуя царя 18 века в зале Кабинета министров. Путин, вероятно, считает, что не только длительные боевые действия помогут ему достичь большинства своих реваншистских военных целей в Украине, но и бесконечные переговоры. соглашения", – пишет он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние годы китайские инвесторы сокращают инвестиции в РФ из-за скепсиса к перспективам российского рынка и боязни санкций, говорится в отчете Института экономик развивающихся стран Банка Финляндии (BOFIT). В отчете говорится, что война в Украине и санкции против России привели к росту зависимости российской экономики от китайской. Экономическое партнерство Москвы и Пекина крепкое как никогда. Для России Китай стал крупнейшим торговым партнером – на него приходится более трети всей российской внешней торговли.