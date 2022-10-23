В ВСУ рассказали, как оккупанты шантажируют жителей Херсонщины

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Кравцев Сергей
Коллаборационная и оккупационная власть делают все возможное, чтобы посеять панику среди мирного населения. В ход идет техногенный шантаж относительно потенциала использования Каховской ГЭС. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала глава пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Херсон. Фото: из открытых источников
Руководительница пресс-центра ОК "Юг" обращает внимание украинских граждан, что нужно очень внимательными к тем месседжам которые распространяют оккупанты и откровенно шантажируют украинцев, запугивая их. Противник продолжают забрасывать в информационное пространство тезисы, что это якобы ВСУ готовят бить по Каховской ГЭС, что может привести к катастрофе огромного масштаба.
При этом Наталья Гуменюк обращает внимание, что россияне сами же заминировали объект и уволили всех украинских работников, таким образом ограничив доступ и усилив охранный режим.
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Также издание "Комментарии" сообщало – советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Гойсген намекнул на то, что России придется пройти путь нацистской Германии.
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