Абсолютно немотивированного человека, приходящего в украинскую армию, можно мотивировать, если он попадет в правильный коллектив с авторитетными командирами, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В Украине усилили мобилизацию. Фото из открытых источников

По словам военнослужащего, опыт Третьей штурмовой свидетельствует о том, что с мотивацией людей можно работать.

"Совершенно не мотивированный человек в правильном окружении, при бесспорном авторитете командиров очень быстро получит мотивацию. Когда становишься частью коллектива, понимаешь, что все задачи общие. А коллектив становится для тебя семьей, которая всегда поддержит", – рассказал Максим Жорин.

Офицер ВСУ назвал особой чертой украинцев склонность быстро мотивироваться, но спустя некоторое время сильно разочаровываться. "Сейчас наша нация как раз на таком этапе. Отсюда пустые улицы и немного панические настроения", – отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время военного положения без того могущественный глава Офиса президента Андрей Ермак еще больше умножил свое влияние, пишет The Washington Post. WP отмечает, что близость Ермака к президенту и очевидное влияние на него повлекли за собой шквал обвинений: недемократически консолидировал власть в ОП, практически единолично руководит назначениями и увольнениями чиновников, ограничивает доступ к Зеленскому и стремится лично контролировать почти каждое важное решение в военное время.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин последовательно меняет РФ, превращая в постоянно мобилизованное государство для длительного ведения войны. Главным шагом Путина на пути к переводу России на военные рельсы стало отстранение от должности министра обороны Сергея Шойгу и приход на его место Андрея Белоусова, ранее работавшего в правительстве, но не имеющего военного опыта.