В ВСУ рассказали, как F-16 изменит ситуацию на поле боя

Американские истребители F-16, первая партия которых, вероятно, уже прибыла в Украину, усилят позиции ВСУ на поле боя, чем ослабят доминирование российской армии в воздухе.

Украина получила первые F-16. Фото из открытых источников

По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, F-16 крайне необходимы украинской армии, чтобы ослабить позиции россиян в воздухе.

"F-16, конечно, внесут свое настроение в эту войну, усилят наши позиции и ослабят позиции врага. Авиация – это очень существенный инструмент. При полном доминировании россиян в воздухе нам самолеты просто крайне необходимы", — отметил майор ВСУ.

При этом Максим Жорин отметил, что "все кроется в деталях".

"Важно, в какой комплектации нам передают F-16. Само по себе ничего не работает, только в комплексе. Достаточно ли будет вооружения до самолетов – это действительно интересует больше всего", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин получил бы огромный плюс к своему имиджу, если бы ему удалось уничтожить истребители F-16 из стран НАТО. Именно поэтому, вероятно, российские войска постараются уничтожить F-16 на земле ракетами большой дальности. Они уже ориентировались на ограниченное количество подходящих аэродромов в Украине. Украинцам нужно будет хорошо подумать о том, где хранить самолеты F-16. Это должны быть защищены ангары. Кроме того, весь авиапарк нужно будет распределить между разными локациями, разместить модели самолетов-приманок и быть готовыми быстро взлететь в случае предупреждения о воздушном налете. В воздухе украинские F-16 будут противостоять мощным российским мобильным зенитно-ракетным системам С-300 и С-400, которые могут нацелиться на несколько самолетов одновременно.

